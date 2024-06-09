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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Свердловской области

Мужчина погиб в пьяном ДТП на трассе в Свердловской области

9 июня 2024, 13:06

Пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП в Свердловской области

В Свердловской области произошла авария, в ДТП виновата пьяная молодая девушка, не имеющая водительских прав. В результате ее действий машина вылетела с дороги и врезалась в дерево, а сидевший сзади пассажир погиб.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального ГИБДД, дорожное происшествие случилось на трассе Сухой Лог — Рефтинский.

23-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля LADA Granta, не смогла справиться с машиной.

Девушка за рулем слетела с дороги и врезалась в дерево. Один из пассажиров, сидевших сзади, был не пристегнут, он погиб на месте.

Следствие установило, что девушка управляла автомобилем после употребления спиртных напитков. Более того, выяснилось, что у нее нет водительских прав.

Автомобиль, на котором произошла авария, принадлежал деду одного из мужчин, находившихся в машине.

ГИБДД Свердловской областиГИБДД Свердловской области
ГИБДД Свердловской области

Сначала за руль сел один из мужчин, также не имеющий водительских прав, но позже уступил место водителя даме. На мужчину был составлен административный протокол.

Похожая авария произошла в пятницу, 8 июня 2024 года, в тот раз за рулем автомобиля. виновного в массовом ДТП был виноват пьяный водитель.

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