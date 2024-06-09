Мужчина погиб в пьяном ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По информации, предоставленной пресс-службой регионального ГИБДД, дорожное происшествие случилось на трассе Сухой Лог — Рефтинский.
23-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля LADA Granta, не смогла справиться с машиной.
Девушка за рулем слетела с дороги и врезалась в дерево. Один из пассажиров, сидевших сзади, был не пристегнут, он погиб на месте.
Следствие установило, что девушка управляла автомобилем после употребления спиртных напитков. Более того, выяснилось, что у нее нет водительских прав.
Автомобиль, на котором произошла авария, принадлежал деду одного из мужчин, находившихся в машине.
Сначала за руль сел один из мужчин, также не имеющий водительских прав, но позже уступил место водителя даме. На мужчину был составлен административный протокол.
Похожая авария произошла в пятницу, 8 июня 2024 года, в тот раз за рулем автомобиля. виновного в массовом ДТП был виноват пьяный водитель.