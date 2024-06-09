Перекрытые улицы, бегущие тагильчане, жара и пьяные танцы на шесте

Участница проекта «Мистер Х» на телеканале «Пятница» Наталья Копысова вылетела из проекта после того, как станцевала в пьяном виде около шеста. Девушка ранее отличилась во втором сезоне проекта, отвесив пощечине сопернице. Теперь уральская блондинка отправится домой и так и не узнает, кто из двух женихов был богачом, а кто бедняком.