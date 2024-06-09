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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Перекрытые улицы, бегущие тагильчане, жара и пьяные танцы на шесте

Перекрытые улицы, бегущие тагильчане, жара и пьяные танцы на шесте

9 июня 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле из-за аварийного ремонта теплотрассы перекроют две улицы. В городе прошел забег в рамках проекта «5 верст». Тагильские подростки выбрали неудачное место для катания на скейтах. Тагил накроет 30-градусная жара. Участница телешоу устроила пьяные танцы на шесте. Подводим итоги за выходные.

В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы будут перекрыто движение на двух улицах. Горожане временно не смогут проехать по улице Пархоменко и улице Землячки. «Тагилэнерго» обещает, что неудобства для горожан не продлятся долго: ремонт на каждой из улиц обещают завершить за три дня.

Две улицы будут закрыты в Нижнем Тагиле из-за аварийных ремонтов
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В тагильском парке Бондина 8 июня собралась большая группа горожан. Они встали с утра пораньше, чтобы принять участие в забеге «5 верст» в рамках одноименного проекта. Спортсменам-любителям предстояло преодолеть 5 км по самым живописным уголкам парка, а на финише их ждал приятный бонус в виде чая с печеньем.

Куда бегут более 100 тагильчан по утрам в субботу вот уже 2 года
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Тагильские подростки облюбовали стелу воинской славы у Рудоуправления для катания на скейтах. У горожан это вызывает неоднозначную реакцию: с одной стороны хорошо, что ребята занимаются спортом, однако большинство тагильчан считают, что для трюков можно выбрать другое место — например, парк, в котором оборудованы специальные площадки для катания.

Подростки в Нижнем Тагиле катаются на скейтах около Стелы воинской славы
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На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет чрезвычайно жарко: температура воздуха прогреется до +30 градусов. Ночные температуры также обещают быть комфортными и установятся на отметке от +12 до +20 градусов. А еще в городе, по прогнозам синоптиков, могут прогреметь грозы.

Жара до +30 придет в Нижний Тагил на грядущей неделе
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Участница проекта «Мистер Х» на телеканале «Пятница» Наталья Копысова вылетела из проекта после того, как станцевала в пьяном виде около шеста. Девушка ранее отличилась во втором сезоне проекта, отвесив пощечине сопернице. Теперь уральская блондинка отправится домой и так и не узнает, кто из двух женихов был богачом, а кто бедняком.

Участница шоу «Мистер Х» из Нижнего Тагила устроила пьяные танцы на шесте
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