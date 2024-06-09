Перекрытые улицы, бегущие тагильчане, жара и пьяные танцы на шесте

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы будут перекрыто движение на двух улицах. Горожане временно не смогут проехать по улице Пархоменко и улице Землячки. «Тагилэнерго» обещает, что неудобства для горожан не продлятся долго: ремонт на каждой из улиц обещают завершить за три дня.
В тагильском парке Бондина 8 июня собралась большая группа горожан. Они встали с утра пораньше, чтобы принять участие в забеге «5 верст» в рамках одноименного проекта. Спортсменам-любителям предстояло преодолеть 5 км по самым живописным уголкам парка, а на финише их ждал приятный бонус в виде чая с печеньем.
Тагильские подростки облюбовали стелу воинской славы у Рудоуправления для катания на скейтах. У горожан это вызывает неоднозначную реакцию: с одной стороны хорошо, что ребята занимаются спортом, однако большинство тагильчан считают, что для трюков можно выбрать другое место — например, парк, в котором оборудованы специальные площадки для катания.
На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет чрезвычайно жарко: температура воздуха прогреется до +30 градусов. Ночные температуры также обещают быть комфортными и установятся на отметке от +12 до +20 градусов. А еще в городе, по прогнозам синоптиков, могут прогреметь грозы.
Участница проекта «Мистер Х» на телеканале «Пятница» Наталья Копысова вылетела из проекта после того, как станцевала в пьяном виде около шеста. Девушка ранее отличилась во втором сезоне проекта, отвесив пощечине сопернице. Теперь уральская блондинка отправится домой и так и не узнает, кто из двух женихов был богачом, а кто бедняком.