Пропавшие в Свердловской области дети боятся ходить в лес

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Они сказали, что пока будут гулять возле своего дома, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудников РМК. Последние как раз и обнаружили детей утром 8 июня.
Напомним, поиски длились несколько дней. Дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку. Однако в итоге на следующий день домой пришел только мужчина. Дети остались в лесу. Они подумали, что уже вышли к деревне и отправились в магазин. Однако снова заблудились. На поиски ребят вышли более 600 человек. Брат и сестра были найдены живыми. Их госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей.