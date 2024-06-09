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Пропавшие в Свердловской области дети боятся ходить в лес

Пропавшие в Свердловской области дети боятся ходить в лес

9 июня 2024, 07:50
Фото: tagilcity.ru
Подростки из Тюмени Вика и Гриша, которых несколько дней искали в лесу в Свердловской области, рассказали, что пока в лес ходить не будут.

Они сказали, что пока будут гулять возле своего дома, пишет Ура.ру со ссылкой на сотрудников РМК. Последние как раз и обнаружили детей утром 8 июня.

Напомним, поиски длились несколько дней. Дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку. Однако в итоге на следующий день домой пришел только мужчина. Дети остались в лесу. Они подумали, что уже вышли к деревне и отправились в магазин. Однако снова заблудились. На поиски ребят вышли более 600 человек. Брат и сестра были найдены живыми. Их госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Лес#Поиски#Пропавшие#Екатеринбург
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