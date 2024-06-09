Пропавшие в Свердловской области дети боятся ходить в лес

Напомним, поиски длились несколько дней. Дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку. Однако в итоге на следующий день домой пришел только мужчина. Дети остались в лесу. Они подумали, что уже вышли к деревне и отправились в магазин. Однако снова заблудились. На поиски ребят вышли более 600 человек. Брат и сестра были найдены живыми. Их госпитализировали. Они находятся под наблюдением врачей.