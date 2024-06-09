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Сотни байкеров зачитали молитву около мощей святой Екатерины

Сотни байкеров зачитали молитву около мощей святой Екатерины

9 июня 2024, 08:29
Фото: департамент информполитики
Сотни байкеров прибыли на молебен к часовне святой Екатерины в Екатеринбурге. Перед верующими выступил отец Кирилл.

Байкеры приехали на место в рамках фестиваля «Движение». Как отметили в Фонде святой Екатерины, фестиваль впервые совмести в себе несколько направлений — культурное, спортивное, развлекательное и духовное.

Байкеры приехали с флагами, на которых изображены иконы.

Напомним, фестиваль закончится 9 июня. Мероприятие стартовало в Верхней Пышме. Завершилась церемония открытия началом мотопробега до Екатеринбурга.

Фото: Фонд святой Екатерины

В рамках фестиваля также проходит ретроралли, выставка кастомных мотоциклов, фестиваль ГТО, водное шоу и другие мероприятия.

Одной из главных площадок фестиваля стал музей Верхней Пышмы.

#Ирина Кирилова#Спорт#Фестиваль#Свердловская область#Молитва#ЗОЖ#Мотопробег#Екатеринбург#Байкеры#Ралли#Святая Екатерина
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