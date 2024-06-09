Сотни байкеров зачитали молитву около мощей святой Екатерины

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Байкеры приехали на место в рамках фестиваля «Движение». Как отметили в Фонде святой Екатерины, фестиваль впервые совмести в себе несколько направлений — культурное, спортивное, развлекательное и духовное.
Байкеры приехали с флагами, на которых изображены иконы.
Напомним, фестиваль закончится 9 июня. Мероприятие стартовало в Верхней Пышме. Завершилась церемония открытия началом мотопробега до Екатеринбурга.
В рамках фестиваля также проходит ретроралли, выставка кастомных мотоциклов, фестиваль ГТО, водное шоу и другие мероприятия.
Одной из главных площадок фестиваля стал музей Верхней Пышмы.