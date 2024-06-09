tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Сотрудник ГАИ в Новоуральске сбил питбайк с пытавшимися скрыться детьми

Сотрудник ГАИ в Новоуральске сбил питбайк с детьми

9 июня 2024, 08:46
Фото: группа «NVK | Новоуральск» Вконтакте

Сотрудник ГАИ в Новоуральске сбил питбайк с пытавшимися скрыться детьми

В Новоуральске сотрудник Госавтоинспекции на служебной машине сбил питбайк. На нем в это время ехали двое школьников. Инцидент случился вечером 8 июня.

После столкновения дети упали. Затем автомобиль сдал назад от места происшествия, сообщается в группе «NVK | Новоуральск» Вконтакте.

По словам очевидца, экипаж намеренно сбил детей. На место происходящего была вызвана подмога и скорая помощь. Все происходящее после наезда очевидец записывал на видео.

На кадрах сотрудник ГАИ пытался посадить одного из подростков на сиденье автомобиля. Однако мужчина, который представился отцом на видео, запретил это делать ребенку. На кадрах также слышно, как плачет ребенок. Мама взяла младшего на руки.

Отец детей возмутился тем, что его мотоцикл был поломан, а мать заявила, что ребенка инспекторы удерживать не имеют права. Однако сотрудник ГАИ сказал в ответ, что будет составлен протокол. Он спросил, как у ребенка появился питбайк, а также почему он не остановился.

Фото: «NVK | Новоуральск» Вконтакте

Отец заявил, что не в курсе, как сын оказался за рулем. Далее инспекторы начали упрекать подростка за отъезд от места ДТП. Далее началась словесная перепалка.

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что будет проведена проверка. Она покажет, насколько правомерны были действия всех участников событий. Там также напомнили, что несовершеннолетним детям нельзя управлять транспортом, не имея прав на это. Теперь родителей планируют наказать за ненадлежащее воспитание детей, а также лишить прав отца.

Напомним, утром 6 июня в Свердловской области случилась авария с участием мотоциклиста. Водитель врезался в экскаватор. В результате он погиб.

Подросток без шлема и прав вписался в забор на мотоцикле и повредил голову в Тугулыме
Узнать подробнее
Читайте также:
Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал, почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТПДевушка переходила дорогу на «красный» свет и попала под мотоцикл в ЕкатеринбургеНе уступил дорогу: виновником ДТП с мотоциклом в Салде стал 81-летний водитель
#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#ДТП#ГИБДД#Новоуральск#ГАИ#Инспектор#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Две улицы будут закрыты в Нижнем Тагиле из-за аварийных ремонтов
Сегодня, 11:00
Суд рассмотрит уголовное дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова
Сегодня, 07:10
Участница шоу «Мистер Х» из Нижнего Тагила устроила пьяные танцы на шесте
Сегодня, 06:45
30-градусная жара, туман и грозы придут в Свердловскую область
Сегодня, 10:41
Пропавшие в Свердловской области дети боятся ходить в лес
Сегодня, 07:50
В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП и бросил своего друга умирать
Сегодня, 10:47
"