Сотрудник ГАИ в Новоуральске сбил питбайк с детьми

Отец детей возмутился тем, что его мотоцикл был поломан, а мать заявила, что ребенка инспекторы удерживать не имеют права. Однако сотрудник ГАИ сказал в ответ, что будет составлен протокол. Он спросил, как у ребенка появился питбайк, а также почему он не остановился.