Сотрудник ГАИ в Новоуральске сбил питбайк с детьми

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
После столкновения дети упали. Затем автомобиль сдал назад от места происшествия, сообщается в группе «NVK | Новоуральск» Вконтакте.
По словам очевидца, экипаж намеренно сбил детей. На место происходящего была вызвана подмога и скорая помощь. Все происходящее после наезда очевидец записывал на видео.
На кадрах сотрудник ГАИ пытался посадить одного из подростков на сиденье автомобиля. Однако мужчина, который представился отцом на видео, запретил это делать ребенку. На кадрах также слышно, как плачет ребенок. Мама взяла младшего на руки.
Отец детей возмутился тем, что его мотоцикл был поломан, а мать заявила, что ребенка инспекторы удерживать не имеют права. Однако сотрудник ГАИ сказал в ответ, что будет составлен протокол. Он спросил, как у ребенка появился питбайк, а также почему он не остановился.
Отец заявил, что не в курсе, как сын оказался за рулем. Далее инспекторы начали упрекать подростка за отъезд от места ДТП. Далее началась словесная перепалка.
В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что будет проведена проверка. Она покажет, насколько правомерны были действия всех участников событий. Там также напомнили, что несовершеннолетним детям нельзя управлять транспортом, не имея прав на это. Теперь родителей планируют наказать за ненадлежащее воспитание детей, а также лишить прав отца.
Напомним, утром 6 июня в Свердловской области случилась авария с участием мотоциклиста. Водитель врезался в экскаватор. В результате он погиб.