Суд рассмотрит уголовное дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Пока дата первого заседания не назначена.
Напомним, Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела еще осенью 2023 года. Причиной стало то, что Следственный комитет просил провести проверку по использованию главой Горноуральского ГО служебного транспорта для поездок в санаторий.
Также, по словам анонимного источника TagilCity.ru, выяснилось, что одним автомобилем дело не ограничилось. Чиновник также взял средства на санаторий на себя и на жену.
Когда стало известно, что Летников купил две путевки в санаторий за 134 тысячи рублей на бюджетные средства, депутаты провели заседание. По его итогам в отставку главу округа отправлять не стали.