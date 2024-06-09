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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

Уголовное дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова доведено до суда

Суд рассмотрит уголовное дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова

9 июня 2024, 07:10
Фото: страница Дмитрия Летникова Вконтакте

Уголовное дело главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова доведено до суда

Уголовное дело, возбужденное в отношении главы Горноуральского ГО Дмитрия Летникова, поступило в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств.

Пока дата первого заседания не назначена.

Напомним, Дмитрий Летников стал фигурантом уголовного дела еще осенью 2023 года. Причиной стало то, что Следственный комитет просил провести проверку по использованию главой Горноуральского ГО служебного транспорта для поездок в санаторий.

Также, по словам анонимного источника TagilCity.ru, выяснилось, что одним автомобилем дело не ограничилось. Чиновник также взял средства на санаторий на себя и на жену.

Когда стало известно, что Летников купил две путевки в санаторий за 134 тысячи рублей на бюджетные средства, депутаты провели заседание. По его итогам в отставку главу округа отправлять не стали.

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