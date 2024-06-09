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Трамвайное движение полностью перекрыто на ЖБИ в Екатеринбурге

Трамвайное движение полностью перекрыто на ЖБИ в Екатеринбурге

9 июня 2024, 07:58
Фото: 1MI
На ЖБИ в Екатеринбурге полностью встало трамвайное движение. Причиной стал ремонт путей на улице Владимира Высоцкого. Движение возобновят только 10 июня.

После этого движение закроют еще дважды — с 15 по 17 июня и с 22 по 24 июня.

По словам одного из очевидцев, трамвайные пути перекладывают на Малышевском мосту. Он отметил, что трамваи не ходят уже вторые сутки.

Из-за перекрытия, пока идут работы, несколько трамваев изменят свой маршрут движения.

Они поедут по следующей схеме:

  • Трамвай № 8: станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — улица Уральская — улица Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — улица Луначарского — проспект Космонавтов — станция Машиностроителей; станция Машиностроителей — улица Победы — проспект Космонавтов — улица Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Уральская — проспект Космонавтов — станция Машиностроителей.
  • Трамвай № 12: станция Дворец Спорта — улица Московская — улица Челюскинцев — улица Уральская — улица Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — улица Луначарского — станция ЦПКиО — улица Луначарского — улица Куйбышева — улица Радищева — улица Московская — станция Дворец Спорта.
  • Трамвай № 13: станция 7 Ключей — улица Техническая — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — улица Гагарина — улица Блюхера — станция Шарташ.
  • Трамвай № 15: станция Вторчермет — улица 8 Марта — улица Радищева — улица Московская — проспект Ленина — гостиница Исеть.
  • Трамвай № 23: станция Машиностроителей — улица Бебеля — улица Халтурина — Верх-Исетский бульвар — улица Челюскинцев — улица Уральская — станция Шарташ.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается ремонт улицы Октябрьской революции. Она перекрыта уже много месяцев. Движение планируется возобновить в октябре.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Ремонт#Дороги#Движение#Трамваи#Екатеринбург#Перекрытия
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