Трамвайное движение полностью перекрыто на ЖБИ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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После этого движение закроют еще дважды — с 15 по 17 июня и с 22 по 24 июня.
По словам одного из очевидцев, трамвайные пути перекладывают на Малышевском мосту. Он отметил, что трамваи не ходят уже вторые сутки.
Из-за перекрытия, пока идут работы, несколько трамваев изменят свой маршрут движения.
Они поедут по следующей схеме:
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается ремонт улицы Октябрьской революции. Она перекрыта уже много месяцев. Движение планируется возобновить в октябре.