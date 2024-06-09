В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
У погибшего тагильчанина остались жена, сестра и дочь, рассказали TagilCity.ru в похоронном бюро «Реквием».
У Артёма было много друзей. Он всегда был позитивным, общительным, рассудительным и очень храбрым человеком. Решение пойти на СВО было осознанным, твёрдым и бескомпромиссным. Он говорил, что не может оставаться в стороне, когда его товарищи и знакомые там. Ушёл навсегда хороший друг, брат и глава семьи, но в наших сердцах и памяти народа он будет жить вечно, как герой. Мой муж отдал самое дорогое ради мира и спокойствия на земле. Пусть его подвиг станет достойным примером для других мужчин, — рассказала супруга погибшего.
Прощание с горожанином будет проходить 11 июня в 11 часов утра в похоронном доме «Реквием» на улице Челюскинцев.
Напомним, 3 июня 2024 года в Каменске-Уральском на Аллее Славы состоялись похороны 45-летнего местного жителя, который погиб на СВО. До того, как отправиться в зону боевых действий, он работал на заводе.