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«Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП и бросил своего друга умирать

9 июня 2024, 10:47
«Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в столб и сбежал от раненого пассажира

В Нижнем Тагиле автолюбитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и устроил ДТП. Виновник врезался в столб и скрылся с места аварии, оставив своего тяжелораненого 25-летнего пассажира. Инцидент произошел 9 июня утром в поселке Северный.

Известно, что виновник ДТП управлял автомобилем Ford Focus, двигаясь по Северному шоссе от улицы Днепровской. По предварительной версии, водитель был пьян и не справился с управлением, что привело к столкновению со столбом.

«Инцидент Нижний Тагил»«Инцидент Нижний Тагил»
«Инцидент Нижний Тагил»«Инцидент Нижний Тагил»
«Инцидент Нижний Тагил»

Пассажир, молодой человек 25 лет, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и частичное скальпирование головы. В настоящий момент он находится в больнице под наблюдением врачей. Полиция ищет сбежавшего водителя и выясняет все обстоятельства происшествия. Также проводится проверка, чтобы установить все детали инцидента, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Это не единственное пьяное ДТП за последнюю неделю. 6 июня на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель после выпитого алкоголя сел за руль Lada XRAY и столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

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