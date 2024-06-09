В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП и бросил своего друга умирать

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Известно, что виновник ДТП управлял автомобилем Ford Focus, двигаясь по Северному шоссе от улицы Днепровской. По предварительной версии, водитель был пьян и не справился с управлением, что привело к столкновению со столбом.
Пассажир, молодой человек 25 лет, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и частичное скальпирование головы. В настоящий момент он находится в больнице под наблюдением врачей. Полиция ищет сбежавшего водителя и выясняет все обстоятельства происшествия. Также проводится проверка, чтобы установить все детали инцидента, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Это не единственное пьяное ДТП за последнюю неделю. 6 июня на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель после выпитого алкоголя сел за руль Lada XRAY и столкнулся с автомобилем Lada Kalina.