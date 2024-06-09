В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП и бросил своего друга умирать

Пассажир, молодой человек 25 лет, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и частичное скальпирование головы. В настоящий момент он находится в больнице под наблюдением врачей. Полиция ищет сбежавшего водителя и выясняет все обстоятельства происшествия. Также проводится проверка, чтобы установить все детали инцидента, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».