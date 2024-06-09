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Владелица BMW в Екатеринбурге набросилась на блогера из-за места на парковке

Владелица BMW в Екатеринбурге набросилась на блогера из-за места на парковке

9 июня 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Между владелицей автомобиля BMW и блогером в Екатеринбурге произошел конфликт из-за места на парковке. Инцидент произошел 8 июня 2024 года.

По словам блогера, она увидела, как с парковочного места выезжала машина и, подождав, пока уедет, стала заезжать. При этом впереди на аварийке стояла иномарка, перекрывшая движение, пишет Е1.

После этого владелица BMW подошла к автомобилю блогера и, открыв дверь, стала ругаться и угрожать, а также набросилась на девушку, в результате чего поцарапала ей лицо и порвала одежду.

Пострадавшая после случившегося инцидента отправилась в полицию и написала заявление.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге прохожий набросился с камнями на мужчину, который ехал на велосипеде.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Автомобиль#Иномарка#Парковка#ЧП#Конфликт#Блогер#BMW#18+#Екатеринбург#Инцидент
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