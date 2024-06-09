Владелица BMW в Екатеринбурге набросилась на блогера из-за места на парковке

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По словам блогера, она увидела, как с парковочного места выезжала машина и, подождав, пока уедет, стала заезжать. При этом впереди на аварийке стояла иномарка, перекрывшая движение, пишет Е1.
После этого владелица BMW подошла к автомобилю блогера и, открыв дверь, стала ругаться и угрожать, а также набросилась на девушку, в результате чего поцарапала ей лицо и порвала одежду.
Пострадавшая после случившегося инцидента отправилась в полицию и написала заявление.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге прохожий набросился с камнями на мужчину, который ехал на велосипеде.