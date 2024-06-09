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Telehram-канал «Березовский. Сила БГО»

За один раз семь рыб: свердловчанин рассказал про рыбное место

9 июня 2024, 11:21
Telehram-канал «Березовский. Сила БГО»

7 рыб поймал житель Свердловской области в реке Пышма

В Свердловской области рыбак поделился радостью от своего улова, который он выловил в реке Пышма. Этот факт был опубликован в социальных сетях, где рыбак похвастался фотографиями улова.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Березовский. Сила БГО», житель Свердловской области стал счастливым обладателем семи рыб, пойманных в реке Пышма.

В последнее время она привлекла внимание рыбаков, поскольку очистилась от глиняных примесей. Место, где свердловчанин поймал свой улов, находится в районе Становой.

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Фотография улова, опубликованная в социальных сетях, вызвала интерес среди любителей рыбалки. Некоторые комментаторы выразили свое удивление от такого количества рыбы, пойманной за один раз.

Пышма не единственное место, где можно найти рыбные места. Более подробно, куда можно выбраться в июне, чтобы поудить и просто провести время всей семьей читайте в репортаже TagilCity.ru.

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