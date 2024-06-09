Жара до +30 придет в Нижний Тагил на грядущей неделе

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Так, утром 10 июня будет +10… +16 градусов, а днем потеплеет до +22. Ожидается переменная облачность. К ночи похолодает до +12. В этот день возможен небольшой дождь во второй половине дня, сообщает Гисметео.
11 июня днем потеплеет до +25 градусов, будет облачно с прояснениями. Вечером температура опустится до +16 градусов. Осадки в этот день не прогнозируются.
12 июня в первой половине дня будет ясно, а во второй — облачно с прояснениями. Температура утром будет +12… +20, а к середине дня потеплеет до +29. Ночь с 12 на 13 июня также будет теплой — +18… +20 градусов.
Утром 13 июня будет +24… +28, а днем в город придет жара до +31 градуса без осадков. При этом возможен ветер с порывами до 10 метров.
В последний рабочий день на неделе, 14 июня, в утреннее время столбики термометров будут на уровне +24 градусов, а днем они поднимутся до +30 градусов. К вечеру жара немного спадет до +21 градуса.
В субботу, 15 июня, температура будет на уровне +24… +28, также во второй половине дня вероятны осадки в виде небольшого дождя. Вечером дождь усилится.
16 июня выдастся нежарким и дождливым. Так, утром будет +17 градусов, днем +21. На протяжении всего дня будет идти небольшой дождь, а к вечеру он усилится.
Напомним, 12 июня 2024 года в Свердловской области местами возможны грозы.