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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Банкротство УСМ, смог и НМУ, опасные выходки на ж/д путях в Тагиле и облака плазмы

Банкротство УСМ, смог и НМУ, опасные выходки на ж/д путях в Тагиле и облака плазмы

10 июня 2024, 16:41
Фото: Изображение Midjourney
УСМ проходит через процедуру банкротства. TagilCity.ru подвел экоитогитоги недели. В городе объявлен режим НМУ. Двое пьяных тагильчан пытались остановить поезд. Свердловскую область накроют облака плазмы. Итоги город и региона за 10 июня — в нашем традиционном обзоре.

Тагильскому подрядчику «Уралстроймонтаж» предстоит пройти через процедуру банкротства. Суд признал претензии налоговой службы в отношении УСМ обоснованными. Уже назначен арбитражный управляющий, который начнет процедуру наблюдения и определит финансовое состояние компании.

Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством
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TagilCity.ru возобновил замеры воздуха с помощью газоанализатора «Геолан-1П». В Тагиле несколько дней продолжался режим НМУ, а Росприроднадзор выявил экологические нарушения в работе ПАО «Уралхимпласт». Традиционно по понедельникам подводим экоитоги.

Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей
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В Нижнем Тагиле снова вводится режим НМУ: смог, по предварительным прогнозам, накроет город с 10 по 16 июня. В дни, когда ветер не разгоняет ядовитые облака над городом, промышленные предприятия обязаны снизить число выбросов на 15-20%. Однако, как показывает практика, этого не происходит.

Снова НМУ: Нижний Тагил на целую неделю окажется во власти смога
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Двое «любопытных» и очень пьяных тагильчан искали нетривиальные способы развлечься. В итоге взрослые мужчины не придумали ничего лучше, кроме как насыпать мусор на железнодорожные пути. Таким образом они хотели остановить движение поездов. Попытка удалась: два состава не смогли продолжить путь. Хулиганов вычислили и отправили в полицию.

Два пьяных мужчины из Нижнего Тагила остановили два поезда с помощью мусора на путях
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Из-за произошедшей несколько дней назад магнитной бури к Земле движется облако плазмы. Астрономы считают, что оно может пройти по касательной и не затронуть поверхность планеты. Но есть и другой вариант развития событий, когда заряженные частицы из-за смещения траектории могут прицельно «разбомбить» землю.

Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы
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Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей
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