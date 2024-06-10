Банкротство УСМ, смог и НМУ, опасные выходки на ж/д путях в Тагиле и облака плазмы

Из-за произошедшей несколько дней назад магнитной бури к Земле движется облако плазмы. Астрономы считают, что оно может пройти по касательной и не затронуть поверхность планеты. Но есть и другой вариант развития событий, когда заряженные частицы из-за смещения траектории могут прицельно «разбомбить» землю.