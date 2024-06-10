Бастрыкин заинтересовался ДТП в Новоуральске со сбитыми детьми на мотоцикле

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Об обстоятельствах, при которых произошла авария, доложит главе СК врио регионального Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, дорожная авария случилась 8 июня 2024 года. Сотрудник ГИБДД, управлявший служебным автомобилей, сбил двух школьников, которые ехали на мотоцикле.
По словам отца детей, он не знает, как они оказались на питбайке, а также был недоволен поломкой транспорта. По факту инцидента организована проверка.