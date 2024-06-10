tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Бастрыкин заинтересовался ДТП в Новоуральске со сбитыми детьми на мотоцикле

Бастрыкин заинтересовался ДТП в Новоуральске со сбитыми детьми на мотоцикле

10 июня 2024, 08:11
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о процессе проверки по ДТП в Новоуральске, в котором из-за машины ДПС пострадали дети, ехавшие на питбайке.

Об обстоятельствах, при которых произошла авария, доложит главе СК врио регионального Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, дорожная авария случилась 8 июня 2024 года. Сотрудник ГИБДД, управлявший служебным автомобилей, сбил двух школьников, которые ехали на мотоцикле.

По словам отца детей, он не знает, как они оказались на питбайке, а также был недоволен поломкой транспорта. По факту инцидента организована проверка.

Женщину в Екатеринбурге выбросило из автомобиля во время ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобиль влетел в ЛЭП в Новоуральске и загорелся. Водитель погибПьяный водитель в Лесном убегал от погони и попал в ДТПЧетверо человек пострадали в массовом ДТП на ЕКАДе из-за пьяного водителя без прав
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Дети#ДТП#Автомобиль#Доклад#Водитель#ЧП#ДПС#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Авария#Инцидент#СК
Подпишитесь
Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством
Сегодня, 09:33
Жара до +30 придет в Нижний Тагил на грядущей неделе
Вчера, 11:21
В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО
Вчера, 12:18
Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы
Сегодня, 10:21
Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*
Сегодня, 09:01
Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:37
"