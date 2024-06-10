Боец СВО разбился на мотоцикле под Каменском-Уральским

Родственники уверены, что Роман ничего не нарушал, так как он водит аккуратно. В месте, где случилась авария, находится пожарный проезд. Родные предполагают, что именно оттуда в момент ДТП выезжало авто. Водитель заявляет, по словам родных, что поворачивал направо. Однако автомобиль встал в результате перпендикулярно. Родные предположили, что водитель проехал через сплошную полосу налево, а мотоциклиста не пропустил.