Боец СВО разбился на мотоцикле под Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
По словам брата погибшего, он ехал от одноклассника. На следующий день Роману предстояло отправиться в дорогу, чтобы вернуться на СВО.
У Романа остались трое детей, пишет Е1.
В администрации Каменска-Уральского выразили соболезнования. Также там рассказали, что боец будет похоронен с воинскими почестями.
Напомним, ранее сотрудники ГИБДД сбили двоих детей на питбайке. Таким способом они пытались остановить подростков.