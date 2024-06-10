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Боец СВО разбился на мотоцикле под Каменском-Уральским

Боец СВО разбился на мотоцикле под Каменском-Уральским

10 июня 2024, 09:32
Фото: Каменск-Уральский 24/7
Боец СВО Роман Коломиец погиб в ДТП под Каменском-Уральским. Инцидент случился 4 июня в деревне Богатенкова. Роман прибыл в отпуск домой и в последний день решил побывать у друга.

По словам брата погибшего, он ехал от одноклассника. На следующий день Роману предстояло отправиться в дорогу, чтобы вернуться на СВО.

Родственники уверены, что Роман ничего не нарушал, так как он водит аккуратно. В месте, где случилась авария, находится пожарный проезд. Родные предполагают, что именно оттуда в момент ДТП выезжало авто. Водитель заявляет, по словам родных, что поворачивал направо. Однако автомобиль встал в результате перпендикулярно. Родные предположили, что водитель проехал через сплошную полосу налево, а мотоциклиста не пропустил.

У Романа остались трое детей, пишет Е1.

В администрации Каменска-Уральского выразили соболезнования. Также там рассказали, что боец будет похоронен с воинскими почестями.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД сбили двоих детей на питбайке. Таким способом они пытались остановить подростков.

Бастрыкин заинтересовался ДТП в Новоуральске со сбитыми детьми на мотоцикле
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#Ирина Кирилова#ДТП#Свердловская область#Водитель#ЧП#Мотоцикл#18+#Екатеринбург#Авария
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