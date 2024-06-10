tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Более 1000 договоров на 6 трлн рублей подписали на ПМЭФ-2024

Более 1000 договоров на 6 трлн рублей подписали на ПМЭФ-2024

10 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI
В Петербурге закончился 27-й международный экономический форум, который собрал руководителей ведущих российских и иностранных компаний, дипломатов, политиков, учёных. Официальным информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в этом году форум собрал почти 22 000 человек из 139 стран и территорий. Это опровергает западные утверждения об изоляции России. Приехали те, кто поддерживает идею многополярного, справедливого мира, пишет newsnn.ru.

Отмечается, что идея о свободе выбора политической и экономической ориентации различных мировых держав отражена и в лозунге ПМЭФ-2024: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ключевой темой форума 2024 года стал национальный суверенитет в политической, экономической и культурной сферах. Обсуждалось обеспечение продовольственной безопасности, электронной и другой международной торговли, санкции и другие важные темы.

Самыми многочисленными были делегации из Китая (192 человека), ОАЭ (105), Казахстана (84) и Индии (80). Более 120 министров, глав дипломатических ведомств и других официальных лиц из иностранных государств приняли участие в мероприятиях форума.

Всего на форуме подписали 1 073 договора почти на 6,5 трлн рублей, в том числе с 55 представителями зарубежных компаний. Сумма указана по договорам, в которых сумма не являлась коммерческой тайной. Ключевым событием форума стало пленарное заседание, в котором участвовали президенты России, Боливии и Зимбабве.

Подпишитесь
Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством
Сегодня, 09:33
Жара до +30 придет в Нижний Тагил на грядущей неделе
Вчера, 11:21
В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО
Вчера, 12:18
Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы
Сегодня, 10:21
Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*
Сегодня, 09:01
Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:37
"