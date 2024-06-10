Более 1000 договоров на 6 трлн рублей подписали на ПМЭФ-2024

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в этом году форум собрал почти 22 000 человек из 139 стран и территорий. Это опровергает западные утверждения об изоляции России. Приехали те, кто поддерживает идею многополярного, справедливого мира, пишет newsnn.ru.