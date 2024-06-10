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Два пьяных мужчины из Нижнего Тагила остановили два поезда с помощью мусора на путях

Два пьяных мужчины из Нижнего Тагила остановили два поезда с помощью мусора на путях

10 июня 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
37-летний пьяный житель Нижнего Тагила положил на рельсы посторонние предметы, из-за чего произошла остановка двух поездов. Инцидент случился 20 мая 2024 года.

Мужчина вместе со своим 42-летним приятелем, приехавшим из Владивостока, разложил на железнодорожных путях перегона станций Лангур и Сама обломки досок, шпал и другой мусор, из-за которого двум поездам пришлось внепланово остановиться, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Хулиганов задержали и отвезли в полицию. По их словам, они хотели таким образом пошутить и действовали из любопытства. В отношении 37-летнего задержанного возбудили уголовное дело, так как именно он предложил совершить эти действия. Второй мужчина проходит по делу как свидетель.

Напомним, 26 марта 2024 года в Нижнем Тагиле подростки накладывали камни на железную дорогу.

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