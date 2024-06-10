Два пьяных мужчины из Нижнего Тагила остановили два поезда с помощью мусора на путях

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Мужчина вместе со своим 42-летним приятелем, приехавшим из Владивостока, разложил на железнодорожных путях перегона станций Лангур и Сама обломки досок, шпал и другой мусор, из-за которого двум поездам пришлось внепланово остановиться, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.
Хулиганов задержали и отвезли в полицию. По их словам, они хотели таким образом пошутить и действовали из любопытства. В отношении 37-летнего задержанного возбудили уголовное дело, так как именно он предложил совершить эти действия. Второй мужчина проходит по делу как свидетель.
Напомним, 26 марта 2024 года в Нижнем Тагиле подростки накладывали камни на железную дорогу.