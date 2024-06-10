Два пьяных мужчины из Нижнего Тагила остановили два поезда с помощью мусора на путях

Хулиганов задержали и отвезли в полицию. По их словам, они хотели таким образом пошутить и действовали из любопытства. В отношении 37-летнего задержанного возбудили уголовное дело, так как именно он предложил совершить эти действия. Второй мужчина проходит по делу как свидетель.