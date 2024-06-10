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Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом

Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом

10 июня 2024, 03:37
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Двое детей — 11-летняя девочка и 7-месячный мальчик — пострадали в ДТП с двумя иномарками. Инцидент случился вечером 9 июня на 8 км автодороги «Николо-Павловское — Алапаевск».

Водитель Nissan женщина 1988 года рождения выезжала со стороны поселка Шиловка на главную дорогу. Она должна была пропустить Kia Rio, но не сделала этого. В результате случилось столкновение. Kia улетела в кювет.

После аварии двое детей были отправлены в больницу. В ГИБДД по Свердловской области отметили, что у них травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В отношении водителя Nissan возбуждены административные производства за нарушение правил проезда перекрестков и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. На месте аварии сотрудники ГИБДД провели все необходимые действия. Полиция проводит проверку.

Напомним, в Свердловской области случилась авария по вине пьяного водителя. Также он передвигался без прав. В результате пассажир, который находился в салоне, погиб.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Смерть#Погибшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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