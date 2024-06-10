Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Водитель Nissan женщина 1988 года рождения выезжала со стороны поселка Шиловка на главную дорогу. Она должна была пропустить Kia Rio, но не сделала этого. В результате случилось столкновение. Kia улетела в кювет.
После аварии двое детей были отправлены в больницу. В ГИБДД по Свердловской области отметили, что у них травмы различной степени тяжести.
В отношении водителя Nissan возбуждены административные производства за нарушение правил проезда перекрестков и нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. На месте аварии сотрудники ГИБДД провели все необходимые действия. Полиция проводит проверку.
Напомним, в Свердловской области случилась авария по вине пьяного водителя. Также он передвигался без прав. В результате пассажир, который находился в салоне, погиб.