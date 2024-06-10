Экс-воспитательнице в Екатеринбурге вынесен приговор за смерть воспитанницы

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Женщина приговорена к двум годам ограничения свободы. Она была признана виновной в смерти девочки, которая пострадала во время прогулки на территории садика, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Напомним, ЧП случилось 25 января 2023 года. Когда группа гуляла на улице, девочка застряла в горке. Сама она не смогла освободиться. При этом ее заметили не сразу.
Позже ее вытащили и отвезли на скорой в больницу. Через некоторое время девочка скончалась. В отношении воспитательницы, которая в тот день была с детьми на прогулке, возбудили дело.