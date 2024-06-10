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Экс-воспитательнице в Екатеринбурге вынесен приговор за смерть воспитанницы

Экс-воспитательнице в Екатеринбурге вынесен приговор за смерть воспитанницы

10 июня 2024, 10:45
Фото: 1MI
Бывшая сотрудница детского сада в Екатеринбурге осуждена на два года за смерть четырехлетней воспитанницы на прогулке.

Женщина приговорена к двум годам ограничения свободы. Она была признана виновной в смерти девочки, которая пострадала во время прогулки на территории садика, рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, ЧП случилось 25 января 2023 года. Когда группа гуляла на улице, девочка застряла в горке. Сама она не смогла освободиться. При этом ее заметили не сразу.

Позже ее вытащили и отвезли на скорой в больницу. Через некоторое время девочка скончалась. В отношении воспитательницы, которая в тот день была с детьми на прогулке, возбудили дело.

В Екатеринбурге судят воспитательницу детского сада из-за смерти 4-летней девочки
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