Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Данный иск подан в суд Октябрьского района в связи с корпоративными спорами из-за организации юрлица, руководства им или участия в некоммерческой компании. Об этом известно из картотеки суда.
Также некоторое время назад фонд обратился в суд с иском о том, чтобы убрать Ройзмана* из числа учредителей компании. Как рассказал руководитель организации Тимофей Жуков, бывший глава уральской столицы представляет собой риски для репутации фонда, пишет 66.ру.
При этом Ройзман* сообщал, что фонд на протяжении последних 10 лет существует только юридически.
Напомним, в октябре 2023 года Евгений Ройзман* опроверг информацию о том, что он якобы собирается отдать свои музеи в собственность Екатеринбурга.
*Признан иностранным агентом на территории РФ.