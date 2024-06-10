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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*

Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*

10 июня 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Руководство благотворительного фонда «Город без наркотиков» предъявило иск к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*

Данный иск подан в суд Октябрьского района в связи с корпоративными спорами из-за организации юрлица, руководства им или участия в некоммерческой компании. Об этом известно из картотеки суда.

Также некоторое время назад фонд обратился в суд с иском о том, чтобы убрать Ройзмана* из числа учредителей компании. Как рассказал руководитель организации Тимофей Жуков, бывший глава уральской столицы представляет собой риски для репутации фонда, пишет 66.ру.

При этом Ройзман* сообщал, что фонд на протяжении последних 10 лет существует только юридически.

Напомним, в октябре 2023 года Евгений Ройзман* опроверг информацию о том, что он якобы собирается отдать свои музеи в собственность Екатеринбурга.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.

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