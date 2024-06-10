Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*

Также некоторое время назад фонд обратился в суд с иском о том, чтобы убрать Ройзмана* из числа учредителей компании. Как рассказал руководитель организации Тимофей Жуков, бывший глава уральской столицы представляет собой риски для репутации фонда, пишет 66.ру.