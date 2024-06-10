Футболисты устроили драку во время матча в Новоуральске. Видео

Family забили гол противнику. Один из игроков пошел за мячом, но ему прилетел удар. Мужчина ударился о штангу. Затем его ударили еще раз. Это увидел капитан команды. Он стал заступаться за игрока. В результате началась драка, пишет Ural Mash.