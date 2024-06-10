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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Футболисты подрались во время матча в Новоуральске

Футболисты устроили драку во время матча в Новоуральске. Видео

10 июня 2024, 04:24
Фото: 1MI

Футболисты подрались во время матча в Новоуральске

Футболисты устроили драку в ходе матча в Новоуральске. На поле были команды Family и «Молот». Причиной конфликта стал гол, забитый на одном из матчей на городском чемпионате.

Family забили гол противнику. Один из игроков пошел за мячом, но ему прилетел удар. Мужчина ударился о штангу. Затем его ударили еще раз. Это увидел капитан команды. Он стал заступаться за игрока. В результате началась драка, пишет Ural Mash.

Матч пришлось окончить досрочно. Итоговый счет составил 2:2.

В пресс-службе МУ МВД «Новоуральское» TagilCity.ru сообщили, что сообщение поступило из местной больницы. Полицейским рассказали о пострадавшем.

Им оказался 18-летний местный житель. Личности граждан, устроивших драку, полицией установлены. В рамках проверки представителями МВД назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью, — сообщили TagilCity.ru в полиции Новоуральска.

Напомним, ранее в Екатеринбурге между водителями автобусов произошла драка. Инцидент случился на конечной остановке в Академическом районе.

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