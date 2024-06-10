Футболисты устроили драку во время матча в Новоуральске. Видео

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Family забили гол противнику. Один из игроков пошел за мячом, но ему прилетел удар. Мужчина ударился о штангу. Затем его ударили еще раз. Это увидел капитан команды. Он стал заступаться за игрока. В результате началась драка, пишет Ural Mash.
Матч пришлось окончить досрочно. Итоговый счет составил 2:2.
В пресс-службе МУ МВД «Новоуральское» TagilCity.ru сообщили, что сообщение поступило из местной больницы. Полицейским рассказали о пострадавшем.
Им оказался 18-летний местный житель. Личности граждан, устроивших драку, полицией установлены. В рамках проверки представителями МВД назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью, — сообщили TagilCity.ru в полиции Новоуральска.
Напомним, ранее в Екатеринбурге между водителями автобусов произошла драка. Инцидент случился на конечной остановке в Академическом районе.