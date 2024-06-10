Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По итогам прошедшей недели газоанализатор «Геолан-1П» показал, что все дни, а именно с 3 по 9 июня, превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила благодаря выбросам обнаружено не было. Журналисты TagilCity.ru каждый день выезжали на замеры и сравнивали показания прибора с данными УГМС на их официальном сайте. Также в области был объявлен режим НМУ до 3 июня, но чуть позже его продлили еще на несколько дней, до 5 июня включительно.
Нарушения касательно превышений вредных веществ в воздух Нижнего Тагила были обнаружены во время проверки ПАО «Уралхимпласт» специалистами Росприроднадзора, соответствующее извещение было направлено в администрацию предприятия. Но по невыясненным причинам руководство организации проигнорировало предписание, это выяснилось при повторной проверке. Теперь должностные лица «УХП» будут наказаны, их привлекут к административной ответственности.
Исходя из сведений, размещённых на официальном сайте УГМС, в течение всего мая в Нижнем Тагиле не было зарегистрировано ни единого дня, когда концентрация вредных веществ в атмосфере превосходила допустимые значения. Вместе с тем жители города в эти дни неоднократно жаловались в соцсетях и в редакции TagilCity.ru относительно неприятного запаха от выбросов и наличия плотного чёрного дыма в небе.
В воздухе Нижнего Тагила 1 июня было обнаружено превышение формальдегида в два раза от допустимого объема. Основные снабженцы этим веществом — «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК. Ни памятная дата этого дня — День защиты детей, ни ограничения, действующие во время режима НМУ, не смогли повлиять на выбросы промышленных гигантов.
А вот в парке «Народный», на против одноименного экодома, в День защиты детей собрались все желающие принять участие в добром мероприятии. 300 жителей Нижнего Тагила высаживали цветы, рисовали на асфальте и участвовали в различных мастер-классах.