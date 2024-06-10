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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей

Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей

10 июня 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Замеры воздуха за неделю. Режим НМУ в Нижнем Тагиле. За что накажут руководство «Уралхимпласт». Почему, по мнению УГМС, в мае не было ни одного выброса и кто виноват в двойном превышении формальдегида в День защиты детей. Экологические итоги недели с 3 по 9 июня 2024 года в материале TagilCity.ru.

По итогам прошедшей недели газоанализатор «Геолан-1П» показал, что все дни, а именно с 3 по 9 июня, превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила благодаря выбросам обнаружено не было. Журналисты TagilCity.ru каждый день выезжали на замеры и сравнивали показания прибора с данными УГМС на их официальном сайте. Также в области был объявлен режим НМУ до 3 июня, но чуть позже его продлили еще на несколько дней, до 5 июня включительно.

Режим НМУ продлен в Свердловской области
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Нарушения касательно превышений вредных веществ в воздух Нижнего Тагила были обнаружены во время проверки ПАО «Уралхимпласт» специалистами Росприроднадзора, соответствующее извещение было направлено в администрацию предприятия. Но по невыясненным причинам руководство организации проигнорировало предписание, это выяснилось при повторной проверке. Теперь должностные лица «УХП» будут наказаны, их привлекут к административной ответственности.

УХП в Нижнем Тагиле накажут за неустранение нарушений по выбросам в воду и воздух
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Исходя из сведений, размещённых на официальном сайте УГМС, в течение всего мая в Нижнем Тагиле не было зарегистрировано ни единого дня, когда концентрация вредных веществ в атмосфере превосходила допустимые значения. Вместе с тем жители города в эти дни неоднократно жаловались в соцсетях и в редакции TagilCity.ru относительно неприятного запаха от выбросов и наличия плотного чёрного дыма в небе.

УГМС не фиксировала ни одного превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле в мае
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В воздухе Нижнего Тагила 1 июня было обнаружено превышение формальдегида в два раза от допустимого объема. Основные снабженцы этим веществом — «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК. Ни памятная дата этого дня — День защиты детей, ни ограничения, действующие во время режима НМУ, не смогли повлиять на выбросы промышленных гигантов.

УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле
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А вот в парке «Народный», на против одноименного экодома, в День защиты детей собрались все желающие принять участие в добром мероприятии. 300 жителей Нижнего Тагила высаживали цветы, рисовали на асфальте и участвовали в различных мастер-классах.

В первый день лета перед экодомом в Нижнем Тагиле появились цветы
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