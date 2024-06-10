Итоги недели: замеры, НМУ, наказание для Уралхимпласта и формальдегид для детей

По итогам прошедшей недели газоанализатор «Геолан-1П» показал, что все дни, а именно с 3 по 9 июня, превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила благодаря выбросам обнаружено не было. Журналисты TagilCity.ru каждый день выезжали на замеры и сравнивали показания прибора с данными УГМС на их официальном сайте. Также в области был объявлен режим НМУ до 3 июня, но чуть позже его продлили еще на несколько дней, до 5 июня включительно.