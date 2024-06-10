Как пройдет День России в Нижнем Тагиле: полная программа

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Среда, 12 июня, будет выходным днем, поэтому жители города смогут с пользой провести досуг. Организаторы обещают, что тагильчане всех возрастов найдут для себя мероприятия по душе.
Когда: 11 июня, 10:00;
Где: Комсомольский сквер;
Читальный зал под открытым небом. Викторина для взрослых и детей на знание госсимволики России, развлекательная программа с играми.
Когда: 11 июня, 11:00;
Где: площадь ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39);
Конкурс рисунков на асфальте «Моя страна под ясным небом» для участников коллективов, школьных лагерей и всех желающих.
Когда: 11 июня, 14:00;
Где: Городской Дворец молодежи (ул.Пархоменко, 37);
Сотрудники библиотеки расскажут о достопримечательностях России и памятниках природы.
Когда: 11 июня, 14:00;
Где: Центральная библиотека (пр. Строителей, 1а);
Лекция о России, ее истории, достопримечательностях, памятниках культуры и природы.
Когда: 11 июня, 18:00;
Где: Дворец национальных культур (ул. Кольцова, 23);
Праздничный концерт с участием творческих коллективов дворца и приглашенных коллективов.
День независимости России. «Этот светлый день России». Праздничная программа
Когда: 11 июня, 11:00;
Где: Село Серебрянка, ул. Советская, 35.
Конкурсно-игровая программа с молодёжью «День России»
Когда: 11 июня, 11:00;
Где: Село Верхняя Ослянка, ул. Уральская, 52д.
Концертная программа к Дню России «Земля родная»
Когда: 11 июня, 14:00;
Где: ул. Орджоникидзе, 2а.
Патриотическая развлекательная программа «Наш дом Россия!»
Когда: 11 июня, 15:00;
Где: ул. Полуденская, 25.
Праздничный концерт «Многоликая Россия»
Когда: 11 июня, 16:00;
Где: Поселок Уралец ул. Трудовая, 1.
День независимости России. Праздничная семейная спортивная программа: «Мы верим в Россию!»
Когда: 11 июня, 18:00;
Где: ул. Краснофлотская, 28.
Когда: 12 июня, 12:50;
Где: «Киновидеодосуговый центр „Красногвардеец“ (ул. Победы, 26);
Тематический кинопоказ м/ф «Пушкин и … Михайловское. Начало».
Когда: 12 июня, 17:00;
Где: «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» (ул. Уральская, 20);
Выступит эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.