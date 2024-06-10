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Как пройдет День России в Нижнем Тагиле: полная программа

Как пройдет День России в Нижнем Тагиле: полная программа

10 июня 2024, 15:33
Фото: департамент информполитики
Жителей Нижнего Тагила в преддверии Дня России 12 июня ждет насыщенная развлекательная программа: концерты, акции в библиотеках, конкурс рисунков, игровые программы.

Среда, 12 июня, будет выходным днем, поэтому жители города смогут с пользой провести досуг. Организаторы обещают, что тагильчане всех возрастов найдут для себя мероприятия по душе.

Акция «Я живу в России»

Когда: 11 июня, 10:00;

Где: Комсомольский сквер;

Читальный зал под открытым небом. Викторина для взрослых и детей на знание госсимволики России, развлекательная программа с играми.

«Моя страна под ясным небом»

Когда: 11 июня, 11:00;

Где: площадь ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39);

Конкурс рисунков на асфальте «Моя страна под ясным небом» для участников коллективов, школьных лагерей и всех желающих.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню России, в рамках всероссийской акции «Мы граждане России»

Когда: 11 июня, 14:00;

Где: Городской Дворец молодежи (ул.Пархоменко, 37);

Сотрудники библиотеки расскажут о достопримечательностях России и памятниках природы.

Загадочная Россия: страноведческий кластер

Когда: 11 июня, 14:00;

Где: Центральная библиотека (пр. Строителей, 1а);

Лекция о России, ее истории, достопримечательностях, памятниках культуры и природы.

Концерт «Хоровод дружбы»

Когда: 11 июня, 18:00;

Где: Дворец национальных культур (ул. Кольцова, 23);

Праздничный концерт с участием творческих коллективов дворца и приглашенных коллективов.

Мероприятия МБУК «Досуговый центр „Урал“

День независимости России. «Этот светлый день России». Праздничная программа

Когда: 11 июня, 11:00;

Где: Село Серебрянка, ул. Советская, 35.

Конкурсно-игровая программа с молодёжью «День России»

Когда: 11 июня, 11:00;

Где: Село Верхняя Ослянка, ул. Уральская, 52д.

Концертная программа к Дню России «Земля родная»

Когда: 11 июня, 14:00;

Где: ул. Орджоникидзе, 2а.

Патриотическая развлекательная программа «Наш дом Россия!»

Когда: 11 июня, 15:00;

Где: ул. Полуденская, 25.

Праздничный концерт «Многоликая Россия»

Когда: 11 июня, 16:00;

Где: Поселок Уралец ул. Трудовая, 1.

День независимости России. Праздничная семейная спортивная программа: «Мы верим в Россию!»

Когда: 11 июня, 18:00;

Где: ул. Краснофлотская, 28.

«Любовь к России через произведения Пушкина».

Когда: 12 июня, 12:50;

Где: «Киновидеодосуговый центр „Красногвардеец“ (ул. Победы, 26);

Тематический кинопоказ м/ф «Пушкин и … Михайловское. Начало».

Праздничный концерт, посвященный Дню России

Когда: 12 июня, 17:00;

Где: «Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина» (ул. Уральская, 20);

Выступит эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.

День России 12 июня в Свердловской области: полная праздничная программа
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Акция#Конкурс рисунков#День России#Акции#Пушкин#Дворец национальных культур#Поселок Уралец#Достопримечательности#Библиотеки#Екатеринбург#Концерты
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