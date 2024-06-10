Курорты Абхазии и Турции готовятся к встрече туристов из России

Стоимость отдыха в Абхазии дешевле, чем на кавказских курортах. У туристов особенно популярны Гагры и Пицунда: многие хвалят эти города из-за красивой природы и чистоты на улицах. Также до Сухуми из Москвы можно добраться прямым железнодорожным рейсом за двое суток или долететь на самолете до Адлера, а оттуда доехать до Сухуми на наземном транспорте.