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Published Сегодня, 11:44

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Updated Сегодня, 11:46

Курорты Абхазии и Турции готовятся к встрече туристов из России

Курорты Абхазии и Турции готовятся к встрече туристов из России

10 июня 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Южные курорты в Абхазии и Турции готовятся к приезду туристов из России. В 2024 году на отдых за границу поедут 25 миллионов жителей страны, при этом несколько лет назад, до пандемии коронавируса, за рубежом отдыхало вдвое больше россиян.

Снизившееся количество туристов за границу связано со страхом трудностей, которые могут возникнуть у россиян до и во время отдыха: оплата поездки, брать ли наличные деньги или банковскую карту «Мир» и другие. Из-за этого в 2024 году все больше людей выбирают отдыхать в Абхазии, пишут «Новые известия».

При этом, по словам жительницы Москвы, отдыхавшей в Турции в конце мая, сложностей с оплатой поездки у нее не было. Также она смогла воспользоваться картой «Мир», несмотря на то, что брала с собой наличку.

Жительница Абхазии рассказала, что, несмотря на новости в местных СМИ о подготовке к началу сезона, она не видела в Сухуми проводящихся работ. По словам женщины, цены остались прежними, при этом номера в ближайшем частном отеле забронированы до сентября.

Стоимость отдыха в Абхазии дешевле, чем на кавказских курортах. У туристов особенно популярны Гагры и Пицунда: многие хвалят эти города из-за красивой природы и чистоты на улицах. Также до Сухуми из Москвы можно добраться прямым железнодорожным рейсом за двое суток или долететь на самолете до Адлера, а оттуда доехать до Сухуми на наземном транспорте.

Однако скоро можно будет лететь прямым рейсом до Сухуми: в городе был восстановлен аэропорт, который стоял разрушенным более 30 лет. В июне полетит первый пробный самолет, а с августа начнутся регулярные полеты в РФ.

Отдыхающих на пляжах в Абхазии пока не видно, так как температура воды всего +16 градусов. Однако в ближайшее время вода прогреется до +20, и тогда люди придут на пляжи.

Напомним, жители РФ также чаще стали ездить на отдых в Чечню и Дагестан.

Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году
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