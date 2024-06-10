Курорты Абхазии и Турции готовятся к встрече туристов из России

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:46
Снизившееся количество туристов за границу связано со страхом трудностей, которые могут возникнуть у россиян до и во время отдыха: оплата поездки, брать ли наличные деньги или банковскую карту «Мир» и другие. Из-за этого в 2024 году все больше людей выбирают отдыхать в Абхазии, пишут «Новые известия».
При этом, по словам жительницы Москвы, отдыхавшей в Турции в конце мая, сложностей с оплатой поездки у нее не было. Также она смогла воспользоваться картой «Мир», несмотря на то, что брала с собой наличку.
Жительница Абхазии рассказала, что, несмотря на новости в местных СМИ о подготовке к началу сезона, она не видела в Сухуми проводящихся работ. По словам женщины, цены остались прежними, при этом номера в ближайшем частном отеле забронированы до сентября.
Стоимость отдыха в Абхазии дешевле, чем на кавказских курортах. У туристов особенно популярны Гагры и Пицунда: многие хвалят эти города из-за красивой природы и чистоты на улицах. Также до Сухуми из Москвы можно добраться прямым железнодорожным рейсом за двое суток или долететь на самолете до Адлера, а оттуда доехать до Сухуми на наземном транспорте.
Однако скоро можно будет лететь прямым рейсом до Сухуми: в городе был восстановлен аэропорт, который стоял разрушенным более 30 лет. В июне полетит первый пробный самолет, а с августа начнутся регулярные полеты в РФ.
Отдыхающих на пляжах в Абхазии пока не видно, так как температура воды всего +16 градусов. Однако в ближайшее время вода прогреется до +20, и тогда люди придут на пляжи.
Напомним, жители РФ также чаще стали ездить на отдых в Чечню и Дагестан.