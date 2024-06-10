Мост на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле отремонтируют без остановки движения

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Ремонтные работы завершатся в сентябре 2024 года, рассказал замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.
Субсидия на ремонт была выделена Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. Дорожникам предстоит выполнить несколько задач: очистить защитную насыпь, опоры и пролеты моста, заделать трещины и выбоины, покрасить опоры. Также под мостом будем восстановлено русло реки, чтобы вода не подмывала мостовые опоры.
Подрядчик не планирует останавливать движение транспорта на время проведения ремонтных работ. Также по мосту продолжат ходить трамваи.
Ранее из-за ремонтов на теплотрассе в Нижнем Тагиле перекрыли две улицы.