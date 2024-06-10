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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Мост на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле отремонтируют без остановки движения

10 июня 2024, 15:29

Мост на улице Космонавтов ремонтируют в Нижнем Тагиле

Деньги на ремонт моста в Нижнем Тагиле выделены из бюджета региона.

Ремонтные работы завершатся в сентябре 2024 года, рассказал замдиректора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.

Субсидия на ремонт была выделена Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. Дорожникам предстоит выполнить несколько задач: очистить защитную насыпь, опоры и пролеты моста, заделать трещины и выбоины, покрасить опоры. Также под мостом будем восстановлено русло реки, чтобы вода не подмывала мостовые опоры.

Подрядчик не планирует останавливать движение транспорта на время проведения ремонтных работ. Также по мосту продолжат ходить трамваи.

Ранее из-за ремонтов на теплотрассе в Нижнем Тагиле перекрыли две улицы.

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#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Нижний Тагил#Бюджет#Мост#Река#Ремонт#Дороги#Движение#Екатеринбург#Русло#Опоры
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