Мост на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле отремонтируют без остановки движения

Субсидия на ремонт была выделена Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. Дорожникам предстоит выполнить несколько задач: очистить защитную насыпь, опоры и пролеты моста, заделать трещины и выбоины, покрасить опоры. Также под мостом будем восстановлено русло реки, чтобы вода не подмывала мостовые опоры.