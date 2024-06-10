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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Мужчина в Екатеринбурге обварился в коллекторе с кипятком и скончался

Мужчина в Екатеринбурге обварился в коллекторе с кипятком и скончался

10 июня 2024, 13:48
Фото: Ура.ру
В Екатеринбурге местный житель упал в коллектор с кипятком и скончался. Инцидент случился ночью на улице Громова 10 июня 2024 года.

Сколько лет было погибшему — неизвестно. Предположительно, он был бездомным. Рядом с местом происшествия стояли несколько бутылок с водой и кружка синего цвета, пишет Ура.ру.

Спасатели по неизвестной причине вытаскивать тело не стали. Горожанина извлекли из коллектора сотрудники похоронной организации.

На место ЧП приехали сотрудники полиции и СК. Организована проверка. Труп отправят на экспертизу, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Напомним, в Ревде местного жителя насмерть раздавило бетонным кольцом.

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