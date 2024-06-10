Мужчина в Екатеринбурге обварился в коллекторе с кипятком и скончался

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Сколько лет было погибшему — неизвестно. Предположительно, он был бездомным. Рядом с местом происшествия стояли несколько бутылок с водой и кружка синего цвета, пишет Ура.ру.
Спасатели по неизвестной причине вытаскивать тело не стали. Горожанина извлекли из коллектора сотрудники похоронной организации.
На место ЧП приехали сотрудники полиции и СК. Организована проверка. Труп отправят на экспертизу, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Напомним, в Ревде местного жителя насмерть раздавило бетонным кольцом.