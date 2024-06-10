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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

13-летняя девочка умерла во время спортивных соревнований в челябинской школе

Невеселые старты: 13-летняя девочка умерла во время соревнований в школе Челябинска

10 июня 2024, 15:37
Фото: Изображение Midjourney

13-летняя девочка умерла во время спортивных соревнований в челябинской школе

Школьница посещала школьный дневной лагерь при челябинском лицее № 95. Она упала замертво на «Веселых стартах».

Трагедия произошла во время командного забега в понедельник, 10 июня, передает Ural Mash.

Ребенку стало плохо. Помочь ученице пытались учитель физкультуры и врач. Затем приехала скорая, однако откачать девочку медики также не смогли.

Проверку по факту смерти несовершеннолетней в школе организовал Следственный комитет.

Ранее в Екатеринбурге во сне умерла двухмесячная девочка — малышка захлебнулась смесью.

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