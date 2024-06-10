Невеселые старты: 13-летняя девочка умерла во время соревнований в школе Челябинска

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Трагедия произошла во время командного забега в понедельник, 10 июня, передает Ural Mash.
Ребенку стало плохо. Помочь ученице пытались учитель физкультуры и врач. Затем приехала скорая, однако откачать девочку медики также не смогли.
Проверку по факту смерти несовершеннолетней в школе организовал Следственный комитет.
Ранее в Екатеринбурге во сне умерла двухмесячная девочка — малышка захлебнулась смесью.