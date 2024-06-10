Пенсионерам из Екатеринбурга мошенницы подменили 1,2 млн на деньги из банка приколов

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По словам мужчины, в мае 2024 года он встретил на улице женщин, которые сообщили, что они якобы работают в службе соцзащиты. Они также рассказали, что в стране сейчас идет денежная реформа и поэтому необходимо как можно скорее поменять имеющиеся деньги на новые, пишет Ура.ру.
Екатеринбуржец, поверив злоумышленницам, привел их домой, где его супруга отдала им все сбережения. После этого аферистки ушли. Пожилые люди лишь спустя некоторое время заметили, что деньги фальшивые. В полиции возбудили уголовное дело.
Напомним, в Каменске-Уральском женщина брала с людей деньги якобы в качестве предоплаты за аренду квартиры, после чего исчезала. Через некоторое время ее задержали.