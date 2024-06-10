Пенсионерам из Екатеринбурга мошенницы подменили 1,2 млн на деньги из банка приколов

По словам мужчины, в мае 2024 года он встретил на улице женщин, которые сообщили, что они якобы работают в службе соцзащиты. Они также рассказали, что в стране сейчас идет денежная реформа и поэтому необходимо как можно скорее поменять имеющиеся деньги на новые, пишет Ура.ру.