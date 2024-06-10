tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Пенсионерам из Екатеринбурга мошенницы подменили 1,2 млн на деньги из банка приколов

Пенсионерам из Екатеринбурга мошенницы подменили 1,2 млн на деньги из банка приколов

10 июня 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
У пожилой пары 87 и 89 лет в Екатеринбурге мошенницы украли 1,2 миллиона, подменив их «купюрами» из банка приколов. Эти деньги у пенсионеров были на операцию сыну.

По словам мужчины, в мае 2024 года он встретил на улице женщин, которые сообщили, что они якобы работают в службе соцзащиты. Они также рассказали, что в стране сейчас идет денежная реформа и поэтому необходимо как можно скорее поменять имеющиеся деньги на новые, пишет Ура.ру.

Екатеринбуржец, поверив злоумышленницам, привел их домой, где его супруга отдала им все сбережения. После этого аферистки ушли. Пожилые люди лишь спустя некоторое время заметили, что деньги фальшивые. В полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, в Каменске-Уральском женщина брала с людей деньги якобы в качестве предоплаты за аренду квартиры, после чего исчезала. Через некоторое время ее задержали.

Аферисты после разговора с екатеринбурженкой записали ее на прием к терапевту
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»Мошенники в Свердловской области добрались до счетов родителей через детейЖитель Нижнего Тагила отдал кредитные 270 тысяч мошенникам
#Елизавета Зиборова#Пенсионеры#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Преступление#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
Подпишитесь
Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством
Сегодня, 09:33
Жара до +30 придет в Нижний Тагил на грядущей неделе
Вчера, 11:21
В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО
Вчера, 12:18
Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы
Сегодня, 10:21
Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*
Сегодня, 09:01
Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:37
"