Повестки в военкомат вручили мигрантам в Камышлове и Сухом Логу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
10 человек из числа мигрантов, которые недавно получили российские паспорта, получили повестки и должны явиться в военкомат для постановки на учет, сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК РФ по ЦВО.
Рейд проходил в Камышлове и Сухом Логу. Следователи СУ СКР Еланского гарнизона проверили сотрудников розничных магазинов и стройплощадок.
Всего с начала 2024 года по Еланскому гарнизону удалось выявить около 50 человек, которые самостоятельно не встали на воинский учет. Некоторые мужчины из числа бывших мигрантов заключили контракты с ВС РФ.
Ранее в Нижнем Тагиле обнаружили и выдворили за пределы России восемь нелегальных мигрантов.