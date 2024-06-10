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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Военные следователи вручили повестки мигрантам в Свердловской области

Повестки в военкомат вручили мигрантам в Камышлове и Сухом Логу

10 июня 2024, 16:04
Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

Военные следователи вручили повестки мигрантам в Свердловской области

Рейд по выявлению мигрантов-уклонистов в двух городах Свердловской области проводили военные следователи.

10 человек из числа мигрантов, которые недавно получили российские паспорта, получили повестки и должны явиться в военкомат для постановки на учет, сообщает пресс-служба военно-следственного управления СК РФ по ЦВО.

Рейд проходил в Камышлове и Сухом Логу. Следователи СУ СКР Еланского гарнизона проверили сотрудников розничных магазинов и стройплощадок.

Всего с начала 2024 года по Еланскому гарнизону удалось выявить около 50 человек, которые самостоятельно не встали на воинский учет. Некоторые мужчины из числа бывших мигрантов заключили контракты с ВС РФ.

Ранее в Нижнем Тагиле обнаружили и выдворили за пределы России восемь нелегальных мигрантов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Свердловская область#Мигранты#Сухой Лог#Камышлов#Военкомат#Учет#Екатеринбург#Повестки
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