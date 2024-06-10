Пожарные провели учения в больнице №40 в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Из здания медучреждения на улицу вывели несколько десятков человек. Также некоторые люди спускались с четвертого этажа вниз по аварийным лестницам.
Прошедшие учения в больнице были плановыми, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Напомним, 4 и 5 июня 2024 года в Асбестовском и Рефтинском ГО проходили учения по противодействию терроризму. Так, силовики отрабатывали действия, которые следует выполнять при нападении террористов или на ТЭК.