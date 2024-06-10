tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Пожарные провели учения в больнице №40 в Екатеринбурге

Пожарные провели учения в больнице №40 в Екатеринбурге

10 июня 2024, 13:02
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники экстренной службы провели учения в больнице №40. Мероприятие прошло 10 июня 2024 года.

Из здания медучреждения на улицу вывели несколько десятков человек. Также некоторые люди спускались с четвертого этажа вниз по аварийным лестницам.

Фото: Минздрав Свердловской области

Прошедшие учения в больнице были плановыми, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, 4 и 5 июня 2024 года в Асбестовском и Рефтинском ГО проходили учения по противодействию терроризму. Так, силовики отрабатывали действия, которые следует выполнять при нападении террористов или на ТЭК.

Военные из Нижнего Тагила уничтожили диверсантов во время учений
Узнать подробнее
Читайте также:
Работать невозможно: в Лобвинской больнице затопило поликлиническое отделениеРодственница жены Янковского получила место в больнице Екатеринбурга после жалобыФестиваль «Движение» начался в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Общество#Больница#Пожарные#Мероприятие#Учения#Минздрав#Сотрудники#Екатеринбург#Медучреждение#Пожарные машины
Подпишитесь
Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством
Сегодня, 09:33
Жара до +30 придет в Нижний Тагил на грядущей неделе
Вчера, 11:21
В Нижнем Тагиле попрощаются с погибшим на СВО
Вчера, 12:18
Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы
Сегодня, 10:21
Фонд «Город без наркотиков» подал иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*
Сегодня, 09:01
Двое детей пострадали в ДТП с двумя иномарками под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:37
"