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Пьяный водитель в Лесном убегал от погони и попал в ДТП

Пьяный водитель в Лесном убегал от погони и попал в ДТП

10 июня 2024, 05:24
Фото: Е1
В Лесном 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo в пьяном виде убегал от погони ГИБДД и попал в аварию. ДТП произошло 9 июня 2024 года в районе перекрестка улиц Ленина — Мира.

Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться. В этот момент он не справился с управлением, вследствие чего иномарка опрокинулась, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В результате освидетельствования оказалось, что в момент ЧП свердловчанин был в нетрезвом состоянии. Сейчас ему грозят штраф 30 000 рублей и временное лишение прав.

Напомним, ночью 10 июня 2024 года в поселке Асбестовский пьяный автомобилист пытался уехать от сотрудников автоинспекции, однако вскоре его удалось задержать.

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