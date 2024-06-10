Пьяный водитель в Лесном убегал от погони и попал в ДТП

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Автоинспекторы потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал требование и попытался скрыться. В этот момент он не справился с управлением, вследствие чего иномарка опрокинулась, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате освидетельствования оказалось, что в момент ЧП свердловчанин был в нетрезвом состоянии. Сейчас ему грозят штраф 30 000 рублей и временное лишение прав.
Напомним, ночью 10 июня 2024 года в поселке Асбестовский пьяный автомобилист пытался уехать от сотрудников автоинспекции, однако вскоре его удалось задержать.