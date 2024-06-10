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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Росгвардия будет собирать оружие в Свердловской области для уничтожения дронов на СВО

Росгвардия будет собирать оружие в Свердловской области для уничтожения дронов на СВО

10 июня 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области будет собираться оружие для того, чтобы сбивать дроны в зоне СВО. Прием оружия будет проводиться бесплатно.

При приеме оружия также обязательно наличие документов. Отдавать можно гражданское и служебное гладкоствольное многозарядное оружие, в котором можно использовать патроны 12 калибра, рассказали в пресс-службе свердловской Росгвардии.

Напомним, из-за аэрофотосъемок Каменска-Уральского над городом начнут летать беспилотники. Данное мероприятие было решено провести в связи с тем, что проходит подготовка картографии в цифровом формате.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Оружие#ЧП#Патроны#Дроны#Сбор#18+#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Беспилотники
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