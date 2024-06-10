Росгвардия будет собирать оружие в Свердловской области для уничтожения дронов на СВО

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
При приеме оружия также обязательно наличие документов. Отдавать можно гражданское и служебное гладкоствольное многозарядное оружие, в котором можно использовать патроны 12 калибра, рассказали в пресс-службе свердловской Росгвардии.
Напомним, из-за аэрофотосъемок Каменска-Уральского над городом начнут летать беспилотники. Данное мероприятие было решено провести в связи с тем, что проходит подготовка картографии в цифровом формате.