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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Пенсионера с седыми волосами и серыми глазами ищут волонтеры в Ектареинбурге

Седовласого и сероглазого пенсионера разыскивают в Екатеринбурге

10 июня 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney

Пенсионера с седыми волосами и серыми глазами ищут волонтеры в Ектареинбурге

Екатеринбуржец Игорь Чиняев пропал в районе СНТ «Колос» в Октябрьском районе города.

Пожилой мужчина пропал в понедельник, 10 июня. Он нуждается в постоянной медицинской помощи, сообщает поисковый отряд «Прорыв».

Игорю Геннадьевичу Чиняеву 66 лет. Он был одет в клетчатую темно-серую рубашку, синие джинсы. На ногах — галоши черного цвета. Из особых примет — хорошо заметный шрам на голове в области темени.

Фото: ПСО «Прорыв»

О местонахождении Игоря Чиняева можно сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 или 112, 102.

Ранее стало известно, что дети, которых волонтеры искали несколько суток, теперь боятся ходить в лес.

В Верхней Пышме завершены поиски пропавшего мужчины
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Поиск#Мужчина#Пропал человек#Медицинская помощь#Екатеринбург
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