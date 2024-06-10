Седовласого и сероглазого пенсионера разыскивают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Пожилой мужчина пропал в понедельник, 10 июня. Он нуждается в постоянной медицинской помощи, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Игорю Геннадьевичу Чиняеву 66 лет. Он был одет в клетчатую темно-серую рубашку, синие джинсы. На ногах — галоши черного цвета. Из особых примет — хорошо заметный шрам на голове в области темени.
О местонахождении Игоря Чиняева можно сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 или 112, 102.
Ранее стало известно, что дети, которых волонтеры искали несколько суток, теперь боятся ходить в лес.