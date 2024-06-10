Шестилетнего мальчика затянуло на дно реки в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
По ее словам, ребенка затянуло на дно, когда он решил достать мяч. Женщина отметила, что там, куда прыгнул сын, создается воронка. Человеку, если его затянет, сложно выбраться.
Свердловчанка рассказала, что почувствовала неладное. Она стала звонить сыну, но трубку он не брал. Потом ответил мужчина, который пытался помочь мальчику. Он и сообщил о гибели ребенка, пишет Е1.
К реке сына свердловчанки позвали дети постарше. Ей сообщили, что сын полез в воду, но выбраться обратно не смог. Плавать ребенок не умел. Кроме того, на реке сильное течение.
Напомним, тело ребенка достали из реки Пышма. В августе ему бы исполнилось семь лет.