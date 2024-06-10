Снова НМУ: Нижний Тагил на целую неделю окажется во власти смога

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Нижнем Тагиле снова объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он будет действовать на территории города с 20:00 10 июня и до 20:00 16 июня, сообщает городская администрация.
Напомним, что при первой степени опасности НМУ промышленные предприятия обязаны снизить концентрацию вредных веществ в атмосфере на 15-20%.
Жителям города рекомендуется не открывать окна для проветривания, а пользоваться кондиционерами. Кроме того, необходимо ограничить пребывание на улице, а спортом заниматься только в закрытых помещениях.
Ранее режим НМУ объявлялся в Нижнем Тагиле с 29 мая по 5 июня. В эти дни горожане массово жаловались на смог от металлургического завода.