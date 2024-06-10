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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Смог накроет Нижний Тагил на неделю

Снова НМУ: Нижний Тагил на целую неделю окажется во власти смога

10 июня 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney

Смог накроет Нижний Тагил на неделю

В Нижнем Тагиле неблагоприятные погодные условия по прогнозам продлятся с 10 по 16 июня.

В Нижнем Тагиле снова объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он будет действовать на территории города с 20:00 10 июня и до 20:00 16 июня, сообщает городская администрация.

Напомним, что при первой степени опасности НМУ промышленные предприятия обязаны снизить концентрацию вредных веществ в атмосфере на 15-20%.

Жителям города рекомендуется не открывать окна для проветривания, а пользоваться кондиционерами. Кроме того, необходимо ограничить пребывание на улице, а спортом заниматься только в закрытых помещениях.

Ранее режим НМУ объявлялся в Нижнем Тагиле с 29 мая по 5 июня. В эти дни горожане массово жаловались на смог от металлургического завода.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Погода#НМУ#Смог#Екатеринбург#Металлургический завод#Режим НМУ
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