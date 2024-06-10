Собака без намордника во время прогулки набросилась на пенсионера в Кировграде

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Мужчина шел в свой гараж и в это время на него напала собака, которая выгуливалась без намордника и поводка. Животное укусило его за левую ногу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Горожанин обратился в травмпункт, где ему оказали помощь и назначили курс уколов. Также свердловчанин обратился в прокуратуру. По итогам проверки надзорный орган отправил в суд иск о взыскании с хозяина собаки 40 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.
Напомним, 29 мая 2024 года в Нижнем Тагиле бездомная собака напала на мужчину, у которого имеются проблемы со слухом.