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Собака без намордника во время прогулки набросилась на пенсионера в Кировграде

Собака без намордника во время прогулки набросилась на пенсионера в Кировграде

10 июня 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
Пожилой мужчина в Кировграде пострадал из-за нападения собаки, которую выгуливал сосед. Инцидент произошел в августе 2023 года.

Мужчина шел в свой гараж и в это время на него напала собака, которая выгуливалась без намордника и поводка. Животное укусило его за левую ногу, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Горожанин обратился в травмпункт, где ему оказали помощь и назначили курс уколов. Также свердловчанин обратился в прокуратуру. По итогам проверки надзорный орган отправил в суд иск о взыскании с хозяина собаки 40 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил.

Напомним, 29 мая 2024 года в Нижнем Тагиле бездомная собака напала на мужчину, у которого имеются проблемы со слухом.

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