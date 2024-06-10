Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством

Напомним, что ООО «Уралстроймонтаж» был признан недобросовестным подрядчиком в Нижнем Тагиле и его официально внесли в соответствующий реестр. Именно ООО «Уралстроймонтаж» сорвал все сроки сдачи проектов по реконструкции путепровода на улице Циолковского и ремонта улицы Октябрьской революции. По вопросу дальнейшего сотрудничества с компанией было организовано совещание в мэрии города, на котором было принято решение о расторжении контракта.