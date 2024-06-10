Суд начал в отношении «Уралстроймонтаж» процедуру наблюдения перед банкротством

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Судом Екатеринбурга уже назначен арбитражный управляющий. Его задача — оценить финансовое состояние компании и определить возможные результаты процедуры банкротства. Услуги управляющего будут оплачены за счёт средств компании «Уралстроймонтаж», которая проходит процедуру банкротства.
Налоговая служба требует взыскать с компании УСМ долгов на общую сумму 99,9 млн рублей. Очередность выплаты средств кредиторам уже определена судом. Основной долг, выплаты кредиторам первой очереди, составляет 32,9 млн рублей. 2,7 млн рублей относятся ко второй очереди. Остальные 63,7 млн рублей представляют собой пени, а еще 838,7 тысячи рублей — это штрафные санкции. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 6 ноября 2024 года.
Напомним, что ООО «Уралстроймонтаж» был признан недобросовестным подрядчиком в Нижнем Тагиле и его официально внесли в соответствующий реестр. Именно ООО «Уралстроймонтаж» сорвал все сроки сдачи проектов по реконструкции путепровода на улице Циолковского и ремонта улицы Октябрьской революции. По вопросу дальнейшего сотрудничества с компанией было организовано совещание в мэрии города, на котором было принято решение о расторжении контракта.