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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге выросли в июне

10 июня 2024, 07:08
В июне текущего года стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге выросла до 119,2 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили аналитики Уральской палаты недвижимости.

Средняя цена по всему городу увеличилась на 1,2% за месяц. В центре Екатеринбурга средняя стоимость составила 166,4 тысячи за квадратный метр, что означает снижение на 1,7%, пишет ИА «УралПолит.ru».

В начале 2024 года цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Екатеринбурге была 113,6 тысячи рублей, а в ноябре прошлого года — 112,8 тысячи рублей. На данный момент стоимость «квадрата» такого жилья оценивается в 133,5 тысячи рублей в первом ценовом диапазоне (Автовокзал, Шарташский рынок, ВИЗ, Ботаника, Вокзальный, Юго-Запад, Втузгородок, Пионерский, Парковый), 112 тысяч рублей во втором ценовом диапазоне (Уралмаш, Академический, Солнечный, Широкая речка, Уктус), 96,5 тысячи рублей в третьем ценовом диапазоне (Новая Сортировка, Елизавет, Химмаш, Синие камни, Совхозный). Также на окраине города можно найти квартиру за 87,2 тысячи рублей за квадратный метр.

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