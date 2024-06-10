Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Взрыв М9.7 на Солнце, который был зафиксирован 8 июня и который уже спровоцировал «бомбардировку» планеты тяжелыми частицами, может помимо прочего спровоцировать мощный выброс плазмы. Ее облака приблизятся к поверхности голубой планеты к вечеру понедельника, 10 июня. Об этом со ссылкой на агентство NOAA сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Так как вспышка была на краю Солнца, то прямые удары в такой ситуации почти исключены, и к Земле придут периферийные, но всё же достаточно плотные, области. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2, — говорится на сайте Лаборатории.
Как отмечают эксперты, боковые удары сложнее рассчитать, поскольку выброшенные Солнцем частицы летят к Земле, смешиваясь с плазмой солнечного ветра. Из-за этого траектория выброса может смещаться. В случае, если удар был прямым, такие смещения на конечный результат не влияют. Однако при выбросах, которые движутся по касательной, сценарий может развиваться в двух направлениях: поток частиц может полностью уйти от Земли либо, напротив, сместиться ближе к планете. И тогда ее поверхность подвергнется более плотной и скоростной «бомбардировке» заряженными частицами.
Какой из этих сценариев реализуется, станет ясно ближе к вечеру: магнитная буря прогнозируется приблизительно с 20:00 часов по екатеринбургскому времени.
Ранее ученые дали предварительный прогноз магнитных бурь на июнь.