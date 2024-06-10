Удар по Земле все-таки будет: Свердловскую область накроют облака плазмы

Как отмечают эксперты, боковые удары сложнее рассчитать, поскольку выброшенные Солнцем частицы летят к Земле, смешиваясь с плазмой солнечного ветра. Из-за этого траектория выброса может смещаться. В случае, если удар был прямым, такие смещения на конечный результат не влияют. Однако при выбросах, которые движутся по касательной, сценарий может развиваться в двух направлениях: поток частиц может полностью уйти от Земли либо, напротив, сместиться ближе к планете. И тогда ее поверхность подвергнется более плотной и скоростной «бомбардировке» заряженными частицами.