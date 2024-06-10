В Алапаевске пьяный водитель пытался удрать от ДПС. Но не смог

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Инспектор пытался остановить отечественное авто, но водитель решил скрыться. Тогда сотрудники ДПС начали преследование. Они просили неоднократно остановиться по громкой связи, но водитель их не слушал. Через некоторое время нарушитель сам остановился в лесном массиве.
В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель, 45-летний мужчина, ранее уже лишался прав за пьяное вождение. На этот раз у него тоже были признаки опьянения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В результате водитель получил три протокола за невыполнение требования об остановке, управление незарегистрированным средством и отсутствие страховки. Автомобиль у водителя забрали и поместили на спецстоянку.
Также мужчине грозит уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде. Материалы уже переданы в полицию. За данное нарушение максимальное наказание составляет два года лишения свободы.
Напомним, 9 июня в Свердловской области в ДТП погиб мужчина. Водитель авто также был пьян. При проезде по трассе он не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.