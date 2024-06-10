В Алапаевске пьяный водитель пытался удрать от ДПС. Но не смог

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что водитель, 45-летний мужчина, ранее уже лишался прав за пьяное вождение. На этот раз у него тоже были признаки опьянения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.