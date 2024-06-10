Ягоды изумительно сладкие: чем уральские дачники подкармливают смородину в июне

Также Ольга Тарасова советует следить за тем, чтобы смородиновые кусты получали достаточное количество влаги, так как нехватка воды отрицательно сказывается на вкусовых качествах ягоды. Поливать кусты лучше утром, до наступления жары, либо вечером, когда уже нет палящих солнечных лучей. В жару поливать кусты нежелательно, а в ночное время — категорически запрещено: это может спровоцировать рост грибковой микрофлоры.