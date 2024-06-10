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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Ягоды изумительно сладкие: чем уральские дачники подкармливают смородину в июне

Ягоды изумительно сладкие: чем уральские дачники подкармливают смородину в июне

10 июня 2024, 13:39
Фото: tagilcity.ru
Смородина — ягода капризная. Ягоды могут вырасти крупными, но кислыми, если садовод уделяет недостаточно внимания подкормке кустов в период формирования завязей и созревания плодов. Рассказываем, как легко и просто решить эту проблему.

Если куст недополучает питательных веществ и влаги, то хорошего урожая ждать не стоит, поэтому в июне уделяем кустам смородины достаточно внимания, советует эксперт TagilCity.ru Ольга Тарасова.

В период созревания плодов я предпочитаю подкармливать смородину органикой. Прекрасно для этих целей подходят коровяк. Настой я готовлю, соблюдая определенные пропорции, иначе растению можно навредить, — рассказала садовод.

Для подкормки лучше подходит перепревший навоз: в нем выше концентрация полезных веществ, к тому же настой можно приготовить сразу же. Потребуется одна часть навоза и пять частей воды. Смесь как следует размешивают и оставляют настаиваться.

Фото: tagilcity.ru
Конечно, желательно настаивать жидкий коровяк в течение двух недель, тогда удобрение получится идеальным, но при необходимости срок можно сократить до одной недели, — говорит Ольга Тарасова.

В процессе настой необходимо периодически перемешивать. Для приготовления самой подкормки полученный концентрат разводят в пропорции 1:10, делают небольшие углубления по обеим сторонам куста и вливают коровяк. Для проведения такой прикорневой подкормки на каждое растение уходит около 10 литров жидкости.

Также Ольга Тарасова советует следить за тем, чтобы смородиновые кусты получали достаточное количество влаги, так как нехватка воды отрицательно сказывается на вкусовых качествах ягоды. Поливать кусты лучше утром, до наступления жары, либо вечером, когда уже нет палящих солнечных лучей. В жару поливать кусты нежелательно, а в ночное время — категорически запрещено: это может спровоцировать рост грибковой микрофлоры.

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