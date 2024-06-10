Женщина в Среднеуральске за ночь стала инвалидом

Женщина является владелицей груминг-салонов в Екатеринбурге, а в прошлом она работала в детском саду заведующей. Однажды екатеринбурженка легла спать, а проснулась с сильной болью в руках. Вскоре у нее онемело все тело, из-за чего женщина стала инвалидом первой группы, пишет «КП-Екатеринбург».