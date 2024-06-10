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Женщина в Среднеуральске за ночь стала инвалидом

Женщина в Среднеуральске за ночь стала инвалидом

10 июня 2024, 05:53
37-летняя жительница Среднеуральска стала инвалидом из-за острого поперечного миелита в июне 2023 года.

Женщина является владелицей груминг-салонов в Екатеринбурге, а в прошлом она работала в детском саду заведующей. Однажды екатеринбурженка легла спать, а проснулась с сильной болью в руках. Вскоре у нее онемело все тело, из-за чего женщина стала инвалидом первой группы, пишет «КП-Екатеринбург».

Врачи диагностировали свердловчанке острый поперечный миелит. Почему он произошел — неизвестно. Свердловчанка предполагает, что причиной развития заболевания стал стресс. Ей назначили лечение. В клинике она провела более полутора месяца.

Во время реабилитации горожанка заново училась есть, надевать носки и держать ложку в руке. Сейчас она мечтает снова научиться ходить. Своим бизнесом женщина сейчас руководить в удаленном формате.

Напомним, в Тюмени 11-летняя девочка упала на мосту и получила травму позвоночника, из-за чего оказалась прикована к постели.

Свердловчанка с двумя опасными болезнями родила здорового ребенка
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