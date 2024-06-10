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Женщину в Екатеринбурге выбросило из автомобиля во время ДТП

Женщину в Екатеринбурге выбросило из автомобиля во время ДТП

10 июня 2024, 07:47
Фото: Ура.ру
В Екатеринбурге столкнулись автомобили Renault Sandero и BMW. ДТП произошло на 2-й Новосибирской улице 10 июня 2024 года.

По предварительной версии, автомобиль BMW влетел в иномарку Renault, за рулем которой сидела женщина. По словам очевидцев, ее выбросило из машины на дорогу, пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Пострадавшую отвезли в медучреждение. Молодые люди, ехавшие в BMW, не пострадали. Один из автомобилей получил повреждения.

Напомним, 9 июня 2024 года на трассе под Нижним Тагилом столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей, которые ехали в одной из иномарок.

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