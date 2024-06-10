Женщину в Екатеринбурге выбросило из автомобиля во время ДТП

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По предварительной версии, автомобиль BMW влетел в иномарку Renault, за рулем которой сидела женщина. По словам очевидцев, ее выбросило из машины на дорогу, пишет Ура.ру.
Пострадавшую отвезли в медучреждение. Молодые люди, ехавшие в BMW, не пострадали. Один из автомобилей получил повреждения.
Напомним, 9 июня 2024 года на трассе под Нижним Тагилом столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое детей, которые ехали в одной из иномарок.