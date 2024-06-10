Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Судебный приговор был оглашен 10 июня 2024 года. Мужчина признан виновным в хулиганстве, которое было совершено при угрозе физического насилия. Ему назначили три года тюрьмы в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, инцидент случился в апреле 2023 года. Осужденный, находившийся во дворе жилого дома, ругался на школьника и предъявлял ему угрозы. В отношении него возбудили уголовное дело.
Изначально мужчину оштрафовали на 7000 рублей, однако позднее дело вернули на новое рассмотрение.