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Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

Жителю Екатеринбурга вынесли приговор за нападение на мальчика в шапке с буквой Z

10 июня 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
Жителя Екатеринбурга приговорили к трем годам тюремного заключения за оскорбление мальчика, который находился в шапке с буквой Z.

Судебный приговор был оглашен 10 июня 2024 года. Мужчина признан виновным в хулиганстве, которое было совершено при угрозе физического насилия. Ему назначили три года тюрьмы в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент случился в апреле 2023 года. Осужденный, находившийся во дворе жилого дома, ругался на школьника и предъявлял ему угрозы. В отношении него возбудили уголовное дело.

Изначально мужчину оштрафовали на 7000 рублей, однако позднее дело вернули на новое рассмотрение.

В Екатеринбурге снова рассмотрят дело о нападении на мальчика в шапке с Z-символикой
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