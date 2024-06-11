18 тонн зараженных помидоров привезли в Свердловскую область из Казахстана

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Всего в регион было привезено три тысячи коробок с данными продуктами. В партии томатов был обнаружен карантинный объект, из-за которого их нельзя допускать до продажи, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В связи с этим партию помидоров, поступивших в область, было решено уничтожить.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбург была привезена крупная партия опасной клубники из Турции. В ней обнаружили вредитель, вследствие чего ягоды решили обеззаразить.