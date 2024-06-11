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18 тонн зараженных помидоров привезли в Свердловскую область из Казахстана

18 тонн зараженных помидоров привезли в Свердловскую область из Казахстана

11 июня 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область привезли 18 тонн опасных помидоров из Казахстана. Зараженную продукцию выявили сотрудники Россельхознадзора.

Всего в регион было привезено три тысячи коробок с данными продуктами. В партии томатов был обнаружен карантинный объект, из-за которого их нельзя допускать до продажи, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В связи с этим партию помидоров, поступивших в область, было решено уничтожить.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбург была привезена крупная партия опасной клубники из Турции. В ней обнаружили вредитель, вследствие чего ягоды решили обеззаразить.

Около 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана привезли в Екатеринбург
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#Елизавета Зиборова#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Овощи#Помидоры#Россельхознадзор#Продукция#Партия#Казахстан#Екатеринбург#Вредители
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