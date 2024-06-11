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Updated Сегодня, 16:14

Суд в Екатеринбурге ужесточил приговор избивавшим людей хулиганам

Били, грабили и издевались: в Екатеринбурге суд ужесточил приговор уличным хулиганам

11 июня 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney

Суд в Екатеринбурге ужесточил приговор избивавшим людей хулиганам

Свердловский областной суд не согласился с приговором Железнодорожного суда Екатеринбурга и вынес более суровое наказание двум хулиганам, которые кошмарили горожан.

Оба хулигана проведут в местах лишения свободы более длительные сроки, сообщает пресс-служба ведомства.

Роял Гасымов и Намиг Байрамов с 2021 года нападали на жителей Екатеринбурга: они отняли у екатеринбуржца деньги, у таксиста забрали телефон и сломали ему нос. Но самым резонансным стало дело об избиении матери и дочери. Сначала Гасымов и Байрамов приставали к девушке, били ее по голове и ногам. Она позвонила матери и попросила встретить ее. Когда мать девушки потребовала от хулиганов отставить дочь в покое, они избили и ее, сломав женщине ногу.

За все хулиганы, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, получили 3 и 3,6 месяцев лишения свободы. Также Байрамова обязали выплатить потерпевшим 350 тысяч рублей морального ущерба, Гасымова — 950 тысяч рублей.

Прокуратура и потерпевшие посчитали приговор чересчур мягким и подали апелляцию в областной суд. В итоге Байрамову увеличили срок пребывания под стражей на 6 месяцев, Гасымову — на 9 месяцев. Суммы компенсации увеличены на 30 и 10 рублей соответственно.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Приговор#Преступление#Потерпевшие#18+#Екатеринбург#Хулиганы
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