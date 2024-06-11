Били, грабили и издевались: в Екатеринбурге суд ужесточил приговор уличным хулиганам

Роял Гасымов и Намиг Байрамов с 2021 года нападали на жителей Екатеринбурга: они отняли у екатеринбуржца деньги, у таксиста забрали телефон и сломали ему нос. Но самым резонансным стало дело об избиении матери и дочери. Сначала Гасымов и Байрамов приставали к девушке, били ее по голове и ногам. Она позвонила матери и попросила встретить ее. Когда мать девушки потребовала от хулиганов отставить дочь в покое, они избили и ее, сломав женщине ногу.