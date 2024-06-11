Били, грабили и издевались: в Екатеринбурге суд ужесточил приговор уличным хулиганам

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Оба хулигана проведут в местах лишения свободы более длительные сроки, сообщает пресс-служба ведомства.
Роял Гасымов и Намиг Байрамов с 2021 года нападали на жителей Екатеринбурга: они отняли у екатеринбуржца деньги, у таксиста забрали телефон и сломали ему нос. Но самым резонансным стало дело об избиении матери и дочери. Сначала Гасымов и Байрамов приставали к девушке, били ее по голове и ногам. Она позвонила матери и попросила встретить ее. Когда мать девушки потребовала от хулиганов отставить дочь в покое, они избили и ее, сломав женщине ногу.
За все хулиганы, которые на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, получили 3 и 3,6 месяцев лишения свободы. Также Байрамова обязали выплатить потерпевшим 350 тысяч рублей морального ущерба, Гасымова — 950 тысяч рублей.
Прокуратура и потерпевшие посчитали приговор чересчур мягким и подали апелляцию в областной суд. В итоге Байрамову увеличили срок пребывания под стражей на 6 месяцев, Гасымову — на 9 месяцев. Суммы компенсации увеличены на 30 и 10 рублей соответственно.