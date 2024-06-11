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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В Ревде полиция задержала пьяных наркоманов с подозрительным свертком

Были пьяны и под кайфом: в Ревде полиция задержала двух молодых наркоманов

11 июня 2024, 17:05

В Ревде полиция задержала пьяных наркоманов с подозрительным свертком

Правоохранители остановили в Ревде девушку и мужчину. Они тут же выкинули телефон и сверток с белым порошком.

В свертке оказался запрещенный препарат метилэфедрон, а в телефоне — доказательства его приобретения, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.

Оба задержанных ревдинца, 20-летняя девушка и 27-летний мужчина, нигде не работают. Они признались, что купили наркотики для себя и не имели намерения их перепродавать. Купленную «соль» употребили на месте, а от остатков при виде полиции попытались избавиться.

Теперь паре предстоит ответить перед законом по серьезной уголовной статье. Ожидать окончания расследования и судебного разбирательства они будут под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге пожарным пришлось тушить квартиру в плантацией конопли внутри.

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