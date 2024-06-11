Были пьяны и под кайфом: в Ревде полиция задержала двух молодых наркоманов

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В свертке оказался запрещенный препарат метилэфедрон, а в телефоне — доказательства его приобретения, сообщает пресс-служба свердловского УМВД.
Оба задержанных ревдинца, 20-летняя девушка и 27-летний мужчина, нигде не работают. Они признались, что купили наркотики для себя и не имели намерения их перепродавать. Купленную «соль» употребили на месте, а от остатков при виде полиции попытались избавиться.
Теперь паре предстоит ответить перед законом по серьезной уголовной статье. Ожидать окончания расследования и судебного разбирательства они будут под подпиской о невыезде.
Ранее в Екатеринбурге пожарным пришлось тушить квартиру в плантацией конопли внутри.