Были пьяны и под кайфом: в Ревде полиция задержала двух молодых наркоманов

Оба задержанных ревдинца, 20-летняя девушка и 27-летний мужчина, нигде не работают. Они признались, что купили наркотики для себя и не имели намерения их перепродавать. Купленную «соль» употребили на месте, а от остатков при виде полиции попытались избавиться.