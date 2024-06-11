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Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Об инфекциях в водоемах Свердловской обоасти рассказали в Роспотребнадзоре

Чем могут заразиться свердловчане при купании в небезопасных водоемах

11 июня 2024, 10:47
Фото: 1MI

Об инфекциях в водоемах Свердловской обоасти рассказали в Роспотребнадзоре

Пока в Свердловской области отсутствуют безопасные для купания водоемы. На данный момент в некоторых местах можно заразиться паразитами или гепатитом А, заявил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене свердловского Роспотребнадзора Иван Вагнер.

По его словам, при обследованиях чаще выявляются энтеровирусы, гепатит А и паразиты. Их влияние на организм зависит от того, каким образом инфекция соприкасается с телом — через кожу, глотает человек воду или нет. В первом случае может появиться аллергия, а во втором — развиться инфекция.

Кроме того, можно получить и отравление токсинами. Такое возможно, если неподалеку от выбранного для купания места, располагаются сельхозугодья. Причиной тому является слив удобрений и пестицидов.

В текущем году Роспотребнадзор также не одобрил ни одного пляжа в регионе. Пока они не соответствуют санитарным нормам. По данным ведомства, чтобы выдать заключение, должна поступить заявка от владельца пляжа. Однако пока ни одной не было получено.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Опасность#Риск#Инфекция#Пляж#Екатеринбург
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