Чем могут заразиться свердловчане при купании в небезопасных водоемах

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По его словам, при обследованиях чаще выявляются энтеровирусы, гепатит А и паразиты. Их влияние на организм зависит от того, каким образом инфекция соприкасается с телом — через кожу, глотает человек воду или нет. В первом случае может появиться аллергия, а во втором — развиться инфекция.
Кроме того, можно получить и отравление токсинами. Такое возможно, если неподалеку от выбранного для купания места, располагаются сельхозугодья. Причиной тому является слив удобрений и пестицидов.
В текущем году Роспотребнадзор также не одобрил ни одного пляжа в регионе. Пока они не соответствуют санитарным нормам. По данным ведомства, чтобы выдать заключение, должна поступить заявка от владельца пляжа. Однако пока ни одной не было получено.