Чем могут заразиться свердловчане при купании в небезопасных водоемах

По его словам, при обследованиях чаще выявляются энтеровирусы, гепатит А и паразиты. Их влияние на организм зависит от того, каким образом инфекция соприкасается с телом — через кожу, глотает человек воду или нет. В первом случае может появиться аллергия, а во втором — развиться инфекция.