Двое детей в Свердловской области утонули с начала сезона в 2024 году

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Один из погибших детей — мальчик, живший в Камышлове. Друзья катались на самокатах и решили пойти купаться в воде. Потерпевший ребенок нырнул в реку и не вынырнул, рассказал замглавы регионального МЧС Алексей Морозов во время пресс-конференции.
Также погибла девочка. Она купалась в водоеме вместе с подругами и в какой-то момент утонула. По словам Морозова, в 2023 году во время купального утонуло 55 человек, 11 из которых были детьми.
Напомним, 5 июня 2024 года в селе Свердловской области утонула в реке 13-летняя девочка.