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Двое детей в Свердловской области утонули с начала сезона в 2024 году

Двое детей в Свердловской области утонули с начала сезона в 2024 году

11 июня 2024, 11:48
Фото: 1MI
В водоемах Свердловской области утонуло шесть человек с начала сезона в 2024 году. Двое из погибших — дети.

Один из погибших детей — мальчик, живший в Камышлове. Друзья катались на самокатах и решили пойти купаться в воде. Потерпевший ребенок нырнул в реку и не вынырнул, рассказал замглавы регионального МЧС Алексей Морозов во время пресс-конференции.

Также погибла девочка. Она купалась в водоеме вместе с подругами и в какой-то момент утонула. По словам Морозова, в 2023 году во время купального утонуло 55 человек, 11 из которых были детьми.

Напомним, 5 июня 2024 года в селе Свердловской области утонула в реке 13-летняя девочка.

Шестилетний мальчик утонул в Камышлове
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