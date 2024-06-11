Двое мужчин в Первоуральске расстреляли из пистолета киоск и двери магазина

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По словам одного из очевидцев, выстрелы производились в дверь магазина, а также в киоск. Никто из людей не пострадал, а в стенах остались следы от выстрелов. Причина их поведения неизвестна, пишет Ура.ру.
Информация о ЧП поступила в отделение правоохранительных органов. Устанавливаются личности стрелявших горожан. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, 11 мая 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой. Двух участников потасовки отвезли в больницу.