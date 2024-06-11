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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Двое мужчин в Первоуральске расстреляли из пистолета киоск и двери магазина

Двое мужчин в Первоуральске расстреляли из пистолета киоск и двери магазина

11 июня 2024, 10:28
Фото: 1MI
В Первоуральске двое неизвестных стреляли из пистолета в магазин и киоск, в которых находились сотрудники и покупатели. Стрелков заметили прохожие.

По словам одного из очевидцев, выстрелы производились в дверь магазина, а также в киоск. Никто из людей не пострадал, а в стенах остались следы от выстрелов. Причина их поведения неизвестна, пишет Ура.ру.

Информация о ЧП поступила в отделение правоохранительных органов. Устанавливаются личности стрелявших горожан. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, 11 мая 2024 года в Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой. Двух участников потасовки отвезли в больницу.

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